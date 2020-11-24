中國保證儘速安排國際專家組赴華調查新冠病毒起源

“2019新冠病毒”幾個字反映在注射器針頭的一滴注射液上

世界衛生組織緊急項目負責人萊恩表示，世衛組織已得到中國的保證，將儘快安排一國際專家組赴華調查新冠病毒進行起源。據路透社說，美國、以及一小部分歐洲國家的代表對訪問推遲提出了質疑，並尋求公開國際專家組訪問的日程表。

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據路透社報道，世衛組織說，中國已保證將儘快安排一國際專家組赴前往中國調查新冠病毒起源。中國研究人員正在對中國武漢海鮮市場出現的早期病例和相關情況進行流行病學研究。一個國際專家小組將進行第二階段研究，該專家組人員構成此前已經確定。

不過，外交官們表示，美國、以及一小部分歐洲國家的代表對訪問推遲提出了質疑，並尋求公開國際專家組訪問的日程表。

據萊恩在新聞發布會上表示：“我們完全期待我們將派遣一個專家組進行實地考察。我們需要讓這支國際團隊加入我們的中國同事，進行實地考察，看看這些第一階段研究的結果，並實地核實這些數據。”萊恩稱，這將有助於確保“讓國際社會對科學的質量放心”。

根據萊恩表示，武漢市場“很可能是病毒傳播的一個放大地點”，但目前還不清楚是通過人、動物還是環境傳播的。他補充稱，市場爆發疫情前就已經存在人類感染的病例。萊恩稱：“我們將在第一階段接下來的幾個月里進行上述調查，隨後希望我們能進入第二階段研究。”