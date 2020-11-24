張藝謀“一秒鐘”金雞獎開幕片疑踩文革紅線遭撤

中國電影金雞獎將於25日登場，不過，中國導演張藝謀執導的影展開幕片“一秒鐘”，傳出因“技術問題”取消在影展放映。早前外媒曾指出，這部作品因拍攝文革的故事，踩到北京的紅線。此前”一秒鐘“也因技術問題理由在柏林電影節撤展。截至目前為止，無論是一秒鐘的製作方或金雞獎官方，都未進一步說明此事。不少中國網友擔心，在這樣的氛圍之下，原定27日的戲院上映計畫也可能受到影響。

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據中央社今天報道稱，金雞獎前夕開幕片“一秒鐘”突因技術原因遭撤。消息說，中國電影金雞獎將於25日登場，不過，中國導演張藝謀執導的影展開幕片“一秒鐘”，傳出因技術問題取消在影展放映。根據陸媒界面新聞、新浪網消息，金雞獎官方在11月7日正式宣布，“一秒鐘”獲選為今年金雞獎的開幕片，同時開幕放映也將是本片的世界首映。

該報道說，“一秒鐘”是張藝謀在2019年推出的作品，由張譯、劉浩存及範偉等演員演出，講述在文化大革命時期，3個背景不同的人，因為一部政治宣傳電影而結下了不解之緣。不過在今天官方公布的正式片單當中，已不見“一秒鐘”的身影。

張藝謀的妻子陳婷下午在個人微博貼文指出，一秒鐘因“技術原因”將不在本屆金雞獎開幕放映，並提醒觀眾“影院上映後大家且看且珍惜吧”，陳婷隨後又發文表示，經官方通知，開幕片由“流浪地球：飛躍2020特別版”取代。並稱“一秒鐘太短，等待很漫長”。這一席話意有所指，引起外界猜疑。

據中央社說，這並不是一秒鐘首次因為“技術原因”缺席影展。今年2月時，一秒鐘原定要在柏林影展舉行全球首映，並有機會角逐最高榮譽金熊獎。不過在影展的前一周傳出因“技術原因”，退出柏林影展。當時不少外媒與電影界人士推測，技術問題只是借口，主要是因為電影觸及文革議題，踩到北京的底線，才未被放行。

據該報道，金雞獎已經連續兩年撤換開幕片，去年由婁燁執導的“蘭心大劇院”獲選為影展開幕片，卻在開幕前夕遭撤，改由紀錄片“尺八‧一聲一世”上陣，當時對外宣稱是因發行商內部意見分歧，因此取消影展放映計畫。