德國或擬排除華為 習近平電促默克爾保持開放

德國正在草擬新的資安法案，有可能排除華為參與5G建設。中國國家主席習近平今天晚上致電德國總理默克爾，希望德方和歐盟“對中國企業保持開放”。根據央視新聞發布，默克爾並未直接回應習近平希望德國與歐盟對中企保持開放。

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據中央社今天引述中國官方消息報道稱，德國5G恐排除華為，習近平致電默克爾籲保持開放。據中國官媒央視新聞發布，習近平24日晚間與默克爾通電話時表示，2019冠狀病毒疾病疫情發生以來，中德雙方透過靈活方式保持溝通，務實合作繼續推進。習近平說，中國正在積極構建新發展格局，堅持擴大內需、擴大開放，這將給德方帶來新機遇。“我們也希望德方和歐方對中國企業保持開放”。

該報道引述央視說，習近平還說，中德雙方要堅持相互尊重，始終把握好對話合作的主導面和互利共贏的主基調。希望新一輪中德政府磋商為雙方各領域合作謀畫布局。習近平並表示，中歐合作在複雜的國際形勢中更具全球性和戰略性。雙方要增進互信合作，加強交流互鑒，維護多邊主義，完善全球治理。中方願同歐方就下階段中歐重大議程繼續密切溝通，努力推動中歐投資協定談判如期完成。

根據央視新聞發布，默克爾並未直接回應習近平希望德國與歐盟對中企保持開放。

據央視的發布稱，默克爾表示，當今世界正在發生重大變化，歐洲正面臨第二波疫情衝擊。中國疫情防控做得好，經濟率先恢復，這對德國企業是利好消息。希望雙方就疫苗合作加強溝通，推進貿易投資、新能源汽車等領域合作。央視指默克爾說，德國祝賀中方同有關各方達成區域全面經濟夥伴協定（RCEP），希望同中方加大努力，推動年內完成歐中投資協定談判。德方願同中方繼續就下階段德中、歐中重要政治議程保持密切溝通。“我將繼續致力於推動德中、歐中關係持續良好發展”。

中央社綜合路透社、德媒消息，德國正在草擬資訊安全2.0法案，梅克爾與政府部門一直拒絕以政治因素排除特定電信供應商，但對北京持鷹派立場的社會民主黨（SPD），要求納入若構成國家安全威脅，便將其設備排除在德國5G網絡之外的內容。德國聯合政府內部正就此溝通希望得出折衷方案。