方濟各新書提壓迫詞 稱“可憐的維族人”

據蘋果日報今天報道稱,被批評對中國態度軟弱的教宗方濟各(Pope Francis),終於在其即將上市的新書中公開為遭中共迫害的新疆維吾爾族人發聲,並使用“被壓迫”、“可憐”等詞來形容維吾爾族,又將他們與遭緬甸軍政府屠殺的“羅興亞人”(Rohingya)處境等同,稱他時常想念這些被迫害的族群。教宗這次為維吾爾族開腔,已引起不少國際媒體關注,料將引來北京強烈反彈。

據蘋果日報今天引述消息報道,教宗新書終為“可憐的維族人”發聲,料引起北京強烈反彈。據消息,教宗方濟各所屬耶穌會發行的期刊《美國》(America)報道,教宗12月1日將出版新書《讓我們夢想》(Let Us Dream: The Path to A Better Future),由教宗的英文自傳作者伊凡里(Austen Ivereigh)執筆,內容描繪教宗對於“後疫情時代”(post-Covid)的願景,包括反種族歧視、支持全民基本收入(UBI)等。

據該報道,教宗在書中呼籲各界關注被邊緣化的族群,教宗感性地說:“我時常想到那些遭壓迫的人們:羅興亞人(Rohingya)、可憐的維吾爾族人(poor Uighurs)、雅茲迪派(Yazidi,在中東地區遭伊斯蘭極端分子打擊的教派)信徒。”

蘋果日報說,維吾爾族人口約2,000萬,超過6成居於中國。羅興亞人大半是穆斯林,人口約150萬到200萬,主要居住在孟加拉和緬甸。雅茲迪教派信徒人口約數十萬到100多萬,說北庫爾德語,多半住在伊拉克、敍利亞、土耳其等地。

據該報道,教宗過去曾替被迫從緬甸逃離的羅興亞人發聲,也曾替被激進組織“伊斯蘭國”(ISIS)奴役的雅茲迪教徒請命,但教宗過去從未公開關切新疆維吾爾族的人權,被解讀為教廷不願觸怒中國,影響梵中續簽主教任命協議。不過,中梵在10月確認延續有關協議後,教宗在新書中不再避諱關切新疆宗教自由與人權,同時使用“被壓迫”與“可憐”等詞來形容維吾爾族,引起不少媒體關注,路透社、耶穌會期刊都以此為標題。

蘋果日報引據路透社表示,近來人權團體不斷寫信要求教宗替新疆維吾爾族發聲,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)10月訪問教廷時,也在美梵合辦的宗教自由會議上,火力全開批判中國政府壓迫新疆維吾爾人,但教宗過去始終沉默以對。據路透社表示,中國政府一向否認壓迫新疆維吾爾族的指控,中國外交部多次嚴詞反批這些指控是謊言、干涉內政,因此許多中梵評論家認為,教宗先前避提新疆維吾爾族人是權宜之計,是為了避免影響10月的中梵續約談判。