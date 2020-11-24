稱新冠4000死等於沒死人疑高級黑中國 人民大學欲與李毅畫清界限

武統派學者李毅因為一席“中國染疫死了4000人，等於沒人死”的言論在大陸爆紅後，中國人民大學重陽金融研究院昨天發表聲明，否認李毅是該院研究員。不過聲明出爐後，李毅今天在其微信公眾號上傳一份“在職證明”影本，內容顯示重陽金融研究院曾於2014年至2017年聘他擔任研究院。中國微信沒有刪除有傳發文章譴責李毅，斥其為人渣。中國網上揭露李毅持有美國綠卡。

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據中央社今天報道稱，武統學者李毅自稱中國人大研究員，遭聲明否認。該報道稱，李毅此前公開自稱是“旅美社會學家”、“人大重陽研究員”。他因時常發表武統台灣的論調，並在去年遭台灣驅逐出境，在台頗有知名度。不過他在大陸的微博粉絲僅過萬人，也無一官半職。

李毅10月16日在“深圳灣論壇”演講笑稱，中國感染中國新冠肺炎死了4000人，跟美國死22萬人相比，“等於一個人都沒死”。相關影片昨天被媒體披露後，引發大陸輿論圍剿痛批冷血、沒人性，他反而因此爆紅。

中國人大重陽金融研究院微信公眾號昨天隨即發表聲明強調，近期，一位李姓人士多次就“台海”、“抗疫”等問題發表觀點，引起輿論廣泛關注。此人士簡歷上常有“人大重陽研究員”的內容。對此，中國人民大學重陽金融研究院曾多次“闢謠”。現再次聲明，人大重陽沒有該李姓研究人員。

不過聲明出爐後，李毅今天在其微信公眾號上傳一份“在職證明”影本，內容顯示重陽金融研究院曾於2014年至2017年聘他擔任研究院。

對此，中國人大重陽金融研究院至截稿尚未回應。