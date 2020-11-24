美國新制裁 重創中國919大飛機否？

儘管中國方面不久前安排自製大型客機C919亮相，但外電報導，美國政府準備限制新一波89家與軍方有關的中企取得美國技術及產品，恐將重創包括C919在內的中國自製客機發展計畫。

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據中央社今天報道稱，美國擬制裁89家中企，中國C919客機首當其衝。該報道引述路透社消息，美方開出的這89家中國企業名單中，即包括C919的研發製造商─中國商用飛機有限公司。而眾所周知，中國航太工業領域與中共軍方的關係一向密切。

C919屬窄體客機，與波音B737及空巴A320為同級機，設有158至168座，航程4075至5555公里，2015年11月完成組裝出廠，2017年5月首飛；目前累計取得28個客戶共815架訂單，但幾乎都來自中國國內的航空業者。根據先前計畫，C919原定2015年底生產第一架原型機，但因進度延宕，直到2017年5月才首度試飛，且目前僅生產了6架試飛機，均已投入認證試飛作業。今年10月31日，中國商飛刻意安排C919在南昌飛行大會亮相試飛，是其首次進行的全球動態展示。

據中央社說，C919雖被塑造為中國第一款自行研製的大型客機。但其引擎、電力、液壓系統等關鍵零組件，乃至於剎車甚至輪胎等零件，仍仰賴以美國為主的供應商提供。其中，C919採用的是CFM公司生產的引擎，而美國奇異（GE）則是CFM持股50%的股東。

該報道引述華爾街日報先前消息，早在今年2月間，美國政府就打算拒絕發放執照，禁止CFM再向中國出口更多的民航機噴射引擎。如今，中國商飛直接被列入制裁名單，航空界人士認為，恐將影響C919預定2021年開始交機的時程，進而衝擊中國發展自製客機的計畫。