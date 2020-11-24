面對新冠 港府收緊防疫政策

香港新冠疫情出現反覆，過去一州大增188宗確診，星期二新增80宗，陸續有不明源頭個案。港府宣布酒吧、夜店、浴室等需再次關閉，並要求餐廳等處所增設“安心出行”的二維碼，聲稱是自願性。

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香港近期新冠疫情急速惡化，更出現大型歌舞感染群組。自本月19日起開始出現雙位數字確診個案，22日起超過50宗個案，星期二新增80宗，本地個案佔69宗，歌舞群組再多54人確診，此歌舞群組累計達187人染病。

特首林鄭月娥早上出席行政會議時，批評有人不守防疫規矩令疫情變得嚴峻。她表示，當局計畫要求餐廳等指定處所，增設“安心出行”應用程式的二維碼，不排除日後要求市民進入指定處所要用程式掃描二維碼：“安心出行”不論加什麼要求都是自願性的，即使有一些處所使用了“安心出行”，要用二維碼掃一掃進入，但你是自願去或不去。

至於早前食物及衛生局局長陳肇始提出為確診港人提供5000元津貼引起爭議，林鄭月娥稱發布消息的陳肇始未完全掌握政策內容，但強調政策初心不變，是想協助基層市民不會因為確診而影響收入。

食物及衛生局局長陳肇始下午召開記者會，宣布收緊多項防疫措施，星期四凌晨生效，為期7天。其中酒吧、酒館、派對房間、浴室、夜店、夜總會需要再次關閉。所有餐飲處所包括酒店和會所，宴會人數收緊至最多四十人，以四人一台計，即最多隻可有十台；禁止所有會址進行現場表演及跳舞活動。

另外，港府並會根據法例，要求所有開放營業的餐飲業務，以及所有表列處所在下周四前，向政府申請“安心出行”的二維碼，之後張貼在入口當眼位置，讓市民可以使用。

香港持牌酒吧會所聯會（LBCA） 創會會長樑立仁對政府再度關閉酒吧感到非常無奈和遺憾：“我們業界對此強烈表達不滿，並促請政府在抗疫政策方面採取更果斷更強硬及真正全面的方案，真正堵塞漏洞,免我們再次跌入疫情悲慘輪迴, 而政府亦必須在勒令我們停業期間作出資助補貼, 拯救整個酒吧業界。”

由於香港感染個案激增，香港商務及經濟發展局局長邱騰華上周六表示，香港、新加坡兩地政府商討後，決定將“旅遊氣泡”延期兩周推行，至12月初再公布實際啟航日期。他指出，香港最新疫情發展，無源頭確診數字接近“熔斷機制”水平，為減少對旅客造成影響或不便，雙方決定延後。他稱這是負責任的決定。