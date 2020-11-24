4省委書記一日升動 港媒分析顯示倉促且未經政治局討論

中共中央20日宣布調整吉林、湖南、貴州、雲南等4省省委書記職務，均由省長就地升任。吉林省長景俊海接替巴音朝魯出任吉林省委書記；湖南省長許達哲接替杜家毫出任湖南省委書記；貴州省長諶貽琴接替孫志剛出任貴州省委書記；雲南省長阮成發接替陳豪出任雲南省委書記。香港明報發文分析指倉促且未經政治局討論。

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據中央社今天引述明報消息說，中共日前一舉調整4名省委書記的職務，成為五中全會後首波人事異動。有分析指出，這波大調動略顯倉促，反映中共中組部與中國國務院間欠缺溝通，且可能未經政治局討論即定案。據香港明報今天發表文章分析，同在20日，中國國務院總理李克強也召集部分省區首長舉行視訊座談會，其中，湖南、雲南兩省因為省長“忙於交接任務”、新任省長又尚未到職，只好由常務副省長代為發言。至於吉林省長則不在這場座談會的發言名單內。

據文章指出，對於這場“略顯倉促”的人事任命，從上述跡象及一些端倪可看出，至少中共中央組織部與中國國務院之間欠缺溝通。這篇文章提到，以往中共黨內重大人事更動，都會在政治局會議上作為“其他事項”先行研究討論，再對外發表。但這次4名省委書記換人，事先卻未聞政治局開會。這是因為情況特殊，還是今後都不需要政治局開會研究，有待觀察。文章指出，中共中組部派往這4省宣達人事派令的官員中，前往貴州的是正部級的常務副部長姜信治，其他3人都是副部級官員，代表中共高層對貴州較為重視。這可能與栗戰書、趙克志、陳敏爾先後擔任貴州省委書記，使貴州成為“政治高地”有關。

文章說，女性、且屬白族的諶貽琴接任貴州省委書記，成為目前唯一的女性省級行政區黨委書記，也象徵中共中央凸顯對女性幹部的重視。

據中央社說，這篇文章還針對上述4省省長遺缺分析，即將接任吉林省長的韓俊曾任中國農業部副部長，是農業系統出身的“農口”幹部。加上現任甘肅省長唐仁健、安徽省長李國英出身相同，象徵近20年來“農口”幹部已逐漸在中共政壇崛起。