中國本土新冠確診病例速增七點五倍

11月23日，上萬名職工被堵在上海浦東國際機場檢測新冠病毒的畫面讓外間吃驚，中國的疫情在外界看來早已得到基本控制，為什麼還如此大動干戈？詳情請聽安德烈介紹：

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從11月9日以來，與該機場相關的本土病例已發現七起。在天津等地也陸續發現本土病例，自從中國基本控制疫情後，新增病例一般都被視為境外移入病例，這大約是中國當局為什麼對本土病例特別重視的原因。

中國本土病例從絕對數量看，並不大，但如果進行階段性比較，增長速度很快。中國國家衛建委發言人米鋒周三在中國國務院聯防聯控機制記者會上表示，中國近30天累計新增新型冠狀病毒本土確診病例98例，是上一個30天的七點五倍。同時，境外輸入病例的來源國不斷增多，傳播風險進一步擴大。

米鋒表示，中國近30天累計新增本土確診病例98例，多數病例來自聚集性疫情，疫情傳播呈現“從物到人”和“從人到人”並存的特徵。

上海市政府表示，新增的一例本土確診病例仍與浦東機場西區貨運站的聯邦快遞中國有限公司上海分公司工作人員有關。上海近日新增多起本土確診病例都與該機場有關，上海疾控中心主任孫曉冬稱，感染源可能是冷鏈食品。

根據財經報道，浦東機場客運航班起降架次已由由11月9日的起降969架次降至11月22日的約749架次，降幅約25%。不少旅客出行信心受挫。

天津新增的一例本土確診則是由無癥狀感染者轉確診。天津月初發現本土確診病例後，懷疑源自進口德國豬肘，中國多地發現本土確診後，也把矛頭指向從外國進口的冷凍食品，但遭德國、新西蘭等國否認。

中國指稱從進口食品檢測出新冠病毒，引發貿易夥伴國不滿。加拿大、澳大利亞、巴西、墨西哥，英國和美國都認為中國對進口食物強硬進行新冠病毒檢測，相關做法毫無科學根據，實質上等於“不合理的貿易限制“，敦促中國停止這一做法。根據世界衛生組織，至今沒有任何證據能夠證明人們可以通過接觸冷凍食品或者其包裝感染新冠病毒。

米鋒25日仍然表示，近來進口冷凍食品核酸陽性檢出率明顯增高，波及省份增多，涉及產品範圍從海產品到畜禽肉類產品，進口物資被病毒污染範圍從冷凍食品擴展到貨櫃。

這位官員稱，中國將繼續堅持“人物同防”，強化疫情監測、訊息報告和應急處置。