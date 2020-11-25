博雷利電告中方須維持香港高度自治 新華社隻字不提 中歐合作各自表述

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利與中國國務委員兼外長王毅通電話時，表達對香港近日事態發展的關注，重申歐盟立場，強調中方須尊重香港在「一國兩制」原則下的高度自治。不過，中國官方新華社發稿時，沒有提及博雷利曾提出香港問題，只談中歐合作，但雙方公布的重點各有不同，最明顯的共通點是雙方均願意保持聯絡。

廣告 繼續瀏覽後續

根據歐盟發出的新聞稿，博雷利23日與王毅通電話時，主要跟進月前歐中領導人電話會議達成的共識，期望能就中歐投資協議取得長足進展，尤其是有關市場准入和可持續發展。新華社的稿件沒有提及歐盟提出的具體要求，亦沒有回應博雷利爭取年內達成協議的要求，只報道王毅說，中方願意同歐方就下階段重要議程保持密切溝通，加緊推進並達成中歐投資協定，為各自企業提供公正、透明、非歧視的營商環境，為全球經濟復蘇注入更多的正能量。

在推進中歐合作方面，美國因素亦令雙方流於各自表述。歐盟新聞稿指，博雷利向王毅提及歐美就中國問題進行的雙邊對話已於上月召開，強調歐盟願與中國建立全面關係，但須立足歐盟的自身利益和價值，並建基於互相投入(mutual commitment)和互惠的基礎上。不過，王毅則勸喻歐盟在建立中歐關係上要「排除各種干擾」，不點名地認為歐盟要反對美國近年經常提及的「脫鉤」和「新冷戰」。

王毅說，歐盟堅持戰略自主符合歐洲的根本和長遠利益，而中方認為，歐盟的戰略自主應該體現在堅持多邊主義、反對單邊獨霸和人為「脫鉤」；堅持自主決定對外政策、反對集團對抗和「新冷戰」，並循此制定和實施正確的對華政策。他強調，大國之間不應進行零和博弈，而中方一向視歐盟為中國的重要合作夥伴和優先外交方向之一，期望歐方也能樹立以合作為主的對華政策框架，發展更積極的對華關係。

新華社引述博雷利表示，儘管歐中政治體制、歷史文化背景不同，但歐方願本着相互尊重的精神同中方開展有效合作，共同應對全球性挑戰，為世界增添平衡性和可預測性。