卸任之際包機訪台遭批美環保署長惠勒取消行程台灣表惋惜

美國環境保護署署長惠勒（Andrew Wheeler）原定12月初率團訪問台灣，但這項行程曝光後引起各方矚目，現在已經確定取消。台灣外交部今天證實了惠勒取消行程的消息，並說，惠勒因為行程變動，確定無法在今年底以前來訪，外交部感到惋惜。

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彭博社今天報導，美國正值政權交接時期，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）原定花費25萬美元租用包機訪問台灣的計畫，飽受美國國內批評，因此取消行程。

美國環保署發言人休伊特（James Hewitt）說，惠勒是因為「國內要務」，因此訪台「延期」。他並透露，因為有官員會將審議中的行程泄露給紐約時報，可能危及國際外交與人身安全，環保署將把這件事提交給監察長。休伊特沒有說明重新安排的行程時間。

上次美國環保署長訪台是在前總統馬英九執政時期，當時美國總統是歐巴馬，2014年4月，當時的美國環保署長麥卡馨（Gina McCarthy）曾訪台，是美國隔了14年後，訪台最高層級的官員，當時的花費約6萬8000美元，沒有包機。

對於惠勒取消訪台的事，台灣外交部強調，台灣一向歡迎美國閣員級官員來台從事各項交流，未來也會秉持這個原則，與即將上任的拜登政府共同推動國際環境保護合作，並促成相關官員訪問台灣。

台灣總統府發言人張惇涵表示，尊重惠勒的行程規畫，也感到惋惜。但台美之間長期以來的環保合作關係，仍將持續深化推動；台美兩國各層級和各領域的互動交流，也仍將是雙方持續共同努力的目標。

媒體追問台灣外交部長吳釗燮，惠勒取消訪問和昨天離台的神秘美國官員是否有關連，吳釗燮說，這是兩件截然不同的事，昨天飛機離台的畫面大家都有看到，但他無法對外說明。

22日傍晚曾有一架美國行政專機C-37降落台北松山機場，媒體盛傳來訪的是美軍印太司令部的「J2」少將情報處處長史達曼（Michael William Studeman）。台灣外交部當時曾表示，對於美方官員來訪表示歡迎，但由於行程並未公開，無法對外說明，也沒有評論。

惠勒訪台消息曝光後，中國外交部發言人趙立堅曾在記者會上呼籲美方，立即停止與台灣進行任何形式的官方往來與接觸，慎重妥善處理涉台問題，以免損害台海和平穩定，和美中在有關重要領域的合作，他說：「中方將根據形勢發展作出正當必要的反應。」