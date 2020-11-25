王毅與日本官房長官及外相等舉行會談

日本官房長官加藤勝信，25日與到訪的中國國務委員兼外長王毅在首相官邸舉行會談，王毅25日傍晚還將與日本首相菅義偉舉行會談。

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在會談中，加藤勝信向王毅表示：對於釣魚島周邊海域的中國公用船的活動表示非常擔心，要求中國方面進行積極的對應。加藤勝信反覆強調：中國公用船的活動的問題“極其深刻”。

王毅則表示：兩國之間雖然存在各種問題，但應該根據迄今達成的共識妥善處理，可以在更廣泛領域展開合作。

王毅24日在東京都內與日本外相茂木敏充舉行會談，就11月內恢復因新冠疫情對策設限的商務人員往來達成一致，雙方一致同意，通過建立“商務通道”，允許訪客在14天的隔離期間在一定的條件下從事有限的商務活動。還商定在明年舉行部長級的“日中經濟高層對話”。

在會談後茂木敏充和王毅舉行的聯合記者會上，王毅表示：要在新型冠狀病毒對策上加強合作，“中日雙方就相互合作，辦好東京奧運和北京冬奧兩大盛會達成共識。”

據新華社報道，王毅說，我此次訪日正是在這一大背景下成行，也是兩國外長自疫情發生以來首次面對面接觸交流。我和茂木外相就中日關係以及共同關心的國際地區問題進行了坦誠深入溝通，達成五點重要共識和六項具體成果。