美國關切網媒遭國安法被捕之際 首次有港人純喊口號被控 實時被囚

美國國務院昨(24日)就網媒主持人傑斯被警方以涉嫌違反《港區國安法》而被捕表達深切關切的同一天，香港有「第二代美國隊長」之稱的示威者馬俊文，因多次在商場及警署外高叫「光復香港 時代革命」等港獨口號，遭警方控以國安法下的「煽動他人分裂國家」罪而被法庭提訊，成為首名純粹因為叫喊或展示口號而被控違反國安法者。「指定法官」拒絕被告保釋，並下令實時還柙至明年2月再審，以便警方調查。

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港區國安法7月生效至今，警方稱有32人因涉嫌參與危害國家安全的行為和活動而被捕，昨日提堂的馬俊文是第三名遭正式檢控而帶上法庭的被告。之前被以觸犯國安法被起訴的二人，分別是駕駛尾掛「光復香港 時代革命」旗幟電單車衝入警員堆的23歲男子唐英傑，以及被指在社交平台宣揚港獨的「學生動源」前召集人鍾翰林，三人均被控以分裂國家相關罪行，全部不準保釋。

已因示威七次被捕的馬俊文，昨日首次以被告身份出現法庭，他在進入犯人欄前，大叫「民主果實系用血同汗灌溉番嚟！」警方控罪指，馬在今年8月15日至11月22日期間，在香港煽動他人組織、策畫、實施或者參與實施旨在將香港從中國分離出去的分裂國家罪。而翻查公開資料，被告曾在不同警署外和商場等地高叫「光復香港 時代革命」、「香港獨立」及「民族自強」等口號。

「光時」口號在國安法生效後，被港府定性為有港獨性質，警方並據此執法，但有法律界人士質疑檢方是否能單以口號作出檢控，一切應有待法庭裁決。

控方在提訊後申請將案件押後，以便警方搜證，包括檢驗被告手機內容，其間反對被告保釋。辯方資深大律師夏博義提出保釋申請，但經特首指定審理國安法案件的總裁判官蘇惠德拒絕，指被告在過去三個月多次被捕，重犯機會高，需要還柙看管候審。

同日，美國國務院首席副發言人布朗在社交網站推特發帖，對香港網台主持人傑斯與太太及助理因涉嫌違反《港區國安法》被捕，深表關切。他又說，這是中國共產黨及其香港代理人再一次侵犯人權和新聞自由的例子。

年初發起眾籌以資助受去年社會運動影響的港生到台灣就學的傑斯，上周六被警方拘捕，指他涉嫌觸犯「以金錢或財物資助他人分裂國家」和「洗黑錢」罪。