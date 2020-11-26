天津疫情：德國豬肘獲平反

上海出現幾例與浦東機場有關聯的本土新冠確診病例，11月22-23日，浦東機場一萬多職工突遭大規模檢測。

據《法蘭克福彙報》報道，引發天津最近新冠感染的原來並不是德國豬肘，而應是北美豬頭。中方現在加強了對可能受到污染的進口產品的預防措施。

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兩周前，天津出現新冠病毒新感染，官方懷疑是一位裝卸工搬運了外包裝帶病毒的德國豬肘引發了感染。但天津市疾控中心現在發現，引發天津新感染的並不是德國的豬肘，而是北美的豬頭。它們的外包裝帶有病毒，引發一位裝卸工感染。天津市疾控中心副主任張穎在一個新聞發布會上表示，裝卸工帶着同一雙手套，先搬運了豬頭，然後搬運了豬肘。《環球時報》總結說：是北美的豬頭感染了德國的豬肘。

天津新感染剛出現時，中方懷疑從德國進口的豬肘是始作俑者。但德國政府立即作了回應，拒絕中方的懷疑，表示德國豬肘“不太可能引發感染”。

中國官方目前的看法是，新冠病毒大流行並不是在武漢開始的，而是可能通過冷凍食品被帶到了中國。中國官媒《人民日報》目前就在傳播這種看法。中國正在加強對可能受到污染的進口產品的預防措施。

上海浦東機場貨運部出現新感染後，官方對浦東機場17000名貨運員工進行了檢測。這一回，官方發現，病毒又是來自北美。據稱，是來自北美的一個集裝箱感染了兩名裝卸工。他們後來被測出新冠病毒陽性。