日本新任駐華大使垂秀夫抵達北京 疫情下曲折就任

日本新任駐華大使垂秀夫26日抵達北京。垂秀夫是在全球遭遇新冠疫情困擾的背景下前往北京就任。日本新任大使將按照中國政府要求，在大使官邸度過兩周時間的隔離期，之後，向中國外交部遞交國書正式履新。

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據日本共同社報道，受疫情影響，從東京到北京的航線尚未恢復，因此垂秀夫乘坐的飛機於昨日在青島降落，再經由8小時車程，於今天抵達北京。日本政府在現在通航的日本航班中，選擇讓垂秀夫在距離北京最近的青島入境。為避免與外界接觸，日本新任駐華大使夫婦入境後，乘坐專車前往北京。預計經過兩周的隔離後，將於12月10日接觸隔離。

現年59歲的垂秀夫，於1985年畢業於京都大學法學部，後進入外務省工作。1986年前往南京大學留學。隨後曾派駐台灣、北京和香港。垂秀夫曾出任日本駐香港總領事館領事、2016至2018年派駐日本台灣交流協會台北事務所，2011年至2013年擔任任日本駐中國公使。說得一口流利的中文。在被任命為新任駐華大使之前，垂秀夫擔任日本外務省官房長。

9月11日，日本政府內閣會議正式任命垂秀夫為新任駐華大使，接任橫井裕。

據共同社報道，垂秀夫在中國廣泛的人脈和情報收集能力倍受肯定。他也向使館人員表達了，首先與當地日本人積極交流的意向。