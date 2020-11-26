看到了多少猙獰面孔 方方不後悔寫『武漢日記』

入選英國廣播公司年度百大女性的中國作家方方因『武漢日記』引起海內外極大關注，同時也遭遇中國國內極左勢力的威脅、辱罵和攻擊。但方方周一對BBC 表示，她對此並不後悔。

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英國廣播公司日前公布2020年全球“巾幗百名”，『武漢日記』作者方方，香港前眾志成員周庭以及演員楊紫瓊榜上有名。

身居中國武漢的方方早已是一位名聲斐然的作家，武漢疫情爆發時，她記錄下武漢封城兩個月每天的所見所聞所感，樸實的文筆傳遞出與同城人共命運的悲情，引發巨大的轟動。中國疫情初步控制後，傳出『武漢日記』將在海外多國出版的消息，遂引起極左勢力的惡言誹謗，稱其向西方反華勢力“遞刀子”，“叛徒”，“出賣國家”不一而足。

方方在BBC周四公布的訪談中就其『武漢日記』表示，她記錄的很客觀，也很溫和，根本沒有打算要去和誰做對，“無非同情了個體，批評了政府，也記下來抗疫的各種措施。當然我也強烈地呼籲追責，如此而已”，方方認為“自己一直在幫助政府，包括提出意見，指出問題，也是一種幫助方式，政府做得好時，我也稱讚他們”。但她沒有料到的是，其後招來許多造謠構陷，但她並不後悔。

方方表示：“我不過是被封在城裡，記錄了60天疫情的情況，就引起中國人如此大的撕裂，以及以極左勢力為主的人們，對我進行了長達幾個月的網絡暴力，各種惡意辱罵、造謠構陷都以群體方式進行，這些是我完全沒有料到的。由此也可見極左勢力在中國之囂張，之有市場。”

『武漢日記』法文、英文、德文等版本已在海外發行，中文版至今渺無音訊。方方對英國廣播公司表示，目前無論是她的新作品還是舊作新版在中國都無法出版，她也無法在中國的紙媒上發表任何文字。

但是，方方雖遭極左勢力的誣陷和攻擊，仍不時有讀者送花，朋友圈流傳的方方一則短信寫道：“疫情後偶爾出門，總有人向我表達他們的感謝，在他們人生的艱難時刻，有我的日記陪伴和安慰他們。聽到這樣的話，倍感榮幸。多虧當初記錄了60天。不然很多細節都記不得了。”

有一位名叫李毅的學者，據說是以號稱“武統台灣”出名的，竟然這兩天口出狂言，說武漢疫情造成4000多中國人死亡，和國外比起來，不算什麼，等於沒死人，零死亡。這件事，方方也在上述短信中有所評論：“今天，看到一個叫李毅的視頻。他說起疫情時的哈哈大笑和關於‘零死亡’的歡談，讓我想起一個詞：猙獰。這幾個月，看到了多少猙獰面孔。”