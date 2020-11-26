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新冠疫情

美國首批新冠疫苗下個月第二周發送 快遞公司UPS為搶運疫苗做萬全準備

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美國輝瑞與德國生物製品公司研製的新冠疫苗有效率高達百分之九十五。
美國輝瑞與德國生物製品公司研製的新冠疫苗有效率高達百分之九十五。 Justin Tallis AFP
作者： 舊金山特約記者 王山
5 分鐘

美國政府衛生官員預期在年底前發放4000萬劑疫苗到全國各地，首批640萬劑疫苗將於下個月的第二周發送。美國快遞公司UPS25日表示，他們正在為搶運疫苗做萬全準備，包括準備足夠的乾冰與超低溫冷凍櫃。

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美國新冠疫情嚴重，為有效抑制疫情擴散，聯邦疫苗研發與發放計畫“神速行動”（Operation Warp Speed），將在美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生物科技公司（BioNTech）共同研發的疫苗獲批准緊急使用後，首批向全國分發640萬劑。疫苗有望在12月10日獲准提供緊急使用。

 

 

 

這種疫苗需要保存在攝氏零下70度超低溫，快遞公司UPS已開發出帶有乾冰的特殊容器，讓疫苗可在超低溫下保存長達15天。UPS在一項聲明中指出，為滿足運輸疫苗需求，公司已在各處設施增添每小時可製造1200磅乾冰的設備。這些疫苗能在生產後的24小時內分送給美國與加拿大的醫院。

 

 

 

此外，UPS也宣布與冰櫃製造商斯特林超冷公司（Stirling Ultracold）合作，配送最低可達攝氏零下80度的冷凍櫃，提供給可能需要長期存放疫苗的診所、藥房以及緊急照護機構。

 

 

 

聯邦新冠疫苗研發與發放計畫“神速行動”負責人斯拉維（Moncef Slaoui）25日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問表示：到明年2月，將有1億1000萬美國民眾可接種疫苗，明年5月到12月之間，可用的疫苗劑量將可以涵蓋全美人口。

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