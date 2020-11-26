美國首批新冠疫苗下個月第二周發送 快遞公司UPS為搶運疫苗做萬全準備

美國政府衛生官員預期在年底前發放4000萬劑疫苗到全國各地，首批640萬劑疫苗將於下個月的第二周發送。美國快遞公司UPS25日表示，他們正在為搶運疫苗做萬全準備，包括準備足夠的乾冰與超低溫冷凍櫃。

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美國新冠疫情嚴重，為有效抑制疫情擴散，聯邦疫苗研發與發放計畫“神速行動”（Operation Warp Speed），將在美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生物科技公司（BioNTech）共同研發的疫苗獲批准緊急使用後，首批向全國分發640萬劑。疫苗有望在12月10日獲准提供緊急使用。

這種疫苗需要保存在攝氏零下70度超低溫，快遞公司UPS已開發出帶有乾冰的特殊容器，讓疫苗可在超低溫下保存長達15天。UPS在一項聲明中指出，為滿足運輸疫苗需求，公司已在各處設施增添每小時可製造1200磅乾冰的設備。這些疫苗能在生產後的24小時內分送給美國與加拿大的醫院。

此外，UPS也宣布與冰櫃製造商斯特林超冷公司（Stirling Ultracold）合作，配送最低可達攝氏零下80度的冷凍櫃，提供給可能需要長期存放疫苗的診所、藥房以及緊急照護機構。

聯邦新冠疫苗研發與發放計畫“神速行動”負責人斯拉維（Moncef Slaoui）25日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問表示：到明年2月，將有1億1000萬美國民眾可接種疫苗，明年5月到12月之間，可用的疫苗劑量將可以涵蓋全美人口。