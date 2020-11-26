習近平祝賀拜登 分階段進行

中國國家主席習近平11月25日終於祝賀拜登當選美國總統，遲到的祝賀。其實，北京已經向拜登那邊“祝賀”過好幾次了，不只是“陳詞濫調”。

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習近平為什麼選擇在11月25日向拜登發出賀電呢？難道是美國總務署11月23日對總統當選人拜登表示，他可以獲得展開交接程序所需的相關資源和服務。特朗普總統也在推特上表示，他已“建議”總務署按照啟動政府交接所遵循的規則“做需要做的事”，同時告訴他的執政團隊採取同樣的行動。儘管特朗普仍然不承認敗選？

觀察人士認為，現在來看，北京未在第一時間如同當年祝賀特朗普當選一樣祝賀拜登是有其謀算的。習近平未在第一時間祝賀拜登，並非出於對拜登個人的好惡，比起與他戰鬥不止且習慣於出冷拳的特朗普，他更有理由去與這位在他尚未上位時就已有過大量私交的美國新領導人重建關係。但習近平在揣測，觀望，等待機會。而且，中方知道，現在的拜登與擔任副總統時的拜登很不相同，他在本次競選時曾稱習近平為“惡棍”，他表示要對中國強硬。

北京應早已清楚美國的未來領導人是誰，第一時間，習近平與俄羅斯普京不約而同，拒絕立即祝賀，在美國大選結束一周後，中國外交部借例行新聞發布會之際以回答提問的形式發出祝賀：“我們一直在關注美國國內和國際社會對這次美國總統選舉的反應，我們尊重美國人民的選擇，我們向拜登先生和哈里斯女士表示祝賀，同時我們理解美國大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。”

儘管不是最高級的，也不是最熱情的，但信號百分之百清楚，由此可以看出，中俄領導人在祝賀拜登一事上毫無默契。普京至今隱而不發。

接下來是中國國家副主席王岐山11月16日借彭博創新經濟論壇發言之機，向拜登喊話：既有邀請也有要求，他說，中國將更注重內需導向，自力更生實現發展，這是習近平的雙循環，王同時說，各國應擯棄零和思維，反對保護主義，這是要求美國新政府放棄特朗普政府自貿易戰以來對中國的圍堵。

幾乎與王岐山同時，基辛格在同一論壇上敦促美中領導人應該建立更好的對話機制，否則將面臨可能升級為軍事衝突的危機，讓全世界陷入一場堪比第一次世界大戰的災難。這位資深外交家的危言聳聽，讓北京再次看到了希望。

11月24日，外交部前副部長傅瑩在紐約時報發表的文章更清晰地表達了中共最高層的中美關係思路，“中美構建競爭-合作關係是可能的”，這正是北京外交界長期以來描述的所謂中美“鬥而不破”的關係，在鬥而不破中壯大自己。

發表該文的『紐約時報』解釋發表該文的理由是：“到目前為止，這篇專欄文章是中國政府關於喬·拜登當選總統的唯一官方聲明，超越了通常的陳詞濫調，因此我們認為它值得發表。不可否認，美中關係在過去四年中受到了損害。傅瑩是在闡述她的政府計畫與拜登新政府合作的條件。”

中國政府計畫與拜登政府合作的條件？傅瑩的觀點似乎是王岐山與基辛格的綜合，有迎合也有威脅，呼籲中美在抗擊新冠疫情方面，在氣候變化合作，這其實是拜登團隊一直思考的問題。傅瑩同時否定特朗普發動貿易戰以來對抗北京的一系列舉措。傅瑩重申中國無意取代美國在世界上的主導地位，這是安慰。最後一句是基辛格式的，“中美這樣兩個強大的國家若因誤判而滑向衝突，那將是歷史性悲劇，必然要損害兩國的根本利益，讓許多企業乃至普通民眾付出代價”。傅瑩還警告：“美方需要尊重中國人對國家統一的信念，不要在台灣等問題上挑戰中方，或是介入南海領土爭議。”這是中方的底線嗎？

該說的差不多都說了，日子不多了，習近平25日的祝賀反而顯得急迫。習近平致電拜登，祝賀他當選美國總統。王岐山致電卡瑪拉·哈里斯，祝賀她當選副總統。

習近平重申“推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業。”

關於中國的人權問題，公認拜登政府絕不會放過，在中國發出的所有信號中，都避免使用“人權”幾個字。

有分析指北京現在還在靜觀，北京對拜登新政府抱有期望，至少希望回到從前所謂中美“鬥而不破”的局面。拜登一方，准外交班子剛剛出台，老面孔雖多，面孔更老的拜登對此已發出警告：他的政府不會成為“奧巴馬第三任任期”，因為世界局勢在特朗普時代已發生劇烈變化!