伊朗核專家遭暗殺 以色列被指黑手

負責伊朗核計畫的伊朗核武科學家周五在德黑蘭附近遭暗殺，他被發現殺死在自己的車中，伊朗外長紮里夫譴責以色列幕後指揮了謀殺。

廣告 繼續瀏覽後續

伊朗外長紮里夫指伊朗手中掌握了以色列背後操縱謀殺的證據，譴責以色列殺害“一位德高望重的科學家”的行為是“可恥的懦夫行徑”。伊朗外長同時呼籲國際社會“擱置可恥的曖昧立場，共同譴責這一恐怖主義行為。”

伊朗國防部稍早確認受害者是伊朗核計畫負責人穆赫辛·法赫里紮德。該部表示，法赫里紮德的車輛在德黑蘭附近行駛時突遭數人開槍掃射，襲擊分子隨即遭陪同科學家的安全人員反擊。但是法赫里紮德已身受重傷，送到醫院後搶救無效身亡。

以色列總理內塔尼亞胡曾形容法赫里紮德為伊朗核武計畫之父。法赫里紮德也是國際原子能機構在2015年發表的“伊朗核計畫最終評估報告”中唯一指明的核子科學家。

這家聯合國機構在這份報告中說，根據其2011年11月獲得的情報，伊朗核子發展計畫可能正朝向軍用方向發展。報告稱，伊朗核子計畫始於八十年代，2000年以來，這一命名為“希望”的核發展計畫在法赫里紮德統一領導下進行。

以色列政府則認為這一2003年被擱置的核開發計畫的最終目標就是製造原子彈，並稱已獲得伊朗這一計畫的大部分檔案資料。

內塔尼亞胡2018年發表演說時特意表示：“記住這個名字--法赫里紮德”。內塔尼亞胡還補充說，儘管“希望計畫”已被擱置，法赫里紮德繼續為伊朗國防部工作。

伊朗其他幾位著名的核武科學家最近幾年分別遭到暗殺，伊朗均指以色列是背後的“黑手”。

伊朗核子科學家遇刺發生在美國當選總統拜登正式就任還有兩個月，拜登競選時表示將改變特朗普的伊朗政策，特朗普於2018年下令退出了他的前任奧巴馬在維也納與相關各方簽署的旨在制止伊朗發展核武的『伊核條約』，隨後，美國重新恢復了對伊朗的經濟制裁。