國際專家團將進入武漢調查病毒起源  北京開始新一輪甩鍋

中國武漢最早爆發了新冠病毒疫情。圖為身穿防護服的醫務人員2月6日在武漢市指定醫院的重症監護病房（ICU）診治患者。

新冠病毒中國武漢爆發即將一年之際，國際專家終得以前往武漢調查病毒起源，世界衛生組織總幹事譚德塞周五對此作了肯定地表示。幾乎與此同時，中國官方輿論又在營造病毒在中國爆發，病源可能在外國的輿論。

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中國官方確認新冠疫情12月底在武漢爆發，在澳大利亞、美國等多國要求調查病毒起源下，世衛組織兩位專家7月抵達中國，但只在在北京待了三周，迫於中方阻撓，並未前往武漢調查。日前，『紐約時報』從世衛組織及五十多位外交人員獲得的內部文件和採訪中得知，世衛組織前往中國武漢調查病毒起源的要求，都不同程度遭到中國干擾和拒絕，世衛組織最後不得不屈從於北京。

11月27日，世衛組織舉行線上記者會，記者直接詢問譚德塞，世衛組織的國際專家是否會前往武漢實地調查病毒源頭？譚德塞肯定地回答，國際專家將會進入武漢調查病毒起源。這是自新冠疫情爆發近一年後，國際專家團確認能進入新冠疫情爆發源頭武漢實地調查。

譚德塞尚未說明國際專家團前往武漢現場調查的具體日期，另外，國際人士擔心，北京在遲至一年才允許國際專家進入武漢調查病源，“任何發現相關跡象的可能性都煙消雲散了”。

中國官方對國際專家調查病毒源頭一直很不積極，三月份以來，北京當局多次改變說法，先後把病毒來源歸咎於意大利、美國等國，中國外交部發言人趙立堅3月份曾指責美軍把病毒帶到了武漢，結果遭致美國強烈不滿，美國總統特朗普警告北京要對病毒全球大流行負責、澳大利亞以及西方國家要求獨立專家前往中國調查源頭，國際上要求追責的呼聲也很強烈，但是中方一直採取拒絕態度。

最近，中國上海、天津等地出現了本土病例，官方開始把疫情源頭指向從其他國家進口的冷鏈食品和包裝。意大利國家癌症研究所專家日前發表的懷疑新冠病毒在意大利傳播的時間早於武漢爆發的時間的說法也被中國官媒拿去大做文章。

路透社報道說，『人民日報』11月25日在英文版臉書發帖稱，專家認為，新冠病毒不是從中國中部的武漢發跡的，而可能是通過進口冷鏈食品和包裝進入中國的。

法國《人道報》27日報道中國政府再次改變有關新冠病毒發源地的說法，“現在中共當局鎖定了進口外國冷凍食品，而世衛組織科學家們無法進入武漢對新冠病毒的發源展開廣泛的調查”。該報記者Dorian Malovic寫道，中國官方一再強調雖然武漢首先爆發新冠疫情，但是新冠病毒是從外國進入。該報指出，對於中國政府來說最重要的就是要告訴中國的民眾，新冠病毒來自外國。

但是，根據世界衛生組織，至今沒有任何證據能夠證明人們可以通過接觸冷凍食品或者其包裝感染新冠病毒。德國、新西蘭等國也拒絕接受北京當局指稱其冷凍肉品及包裝可能是傳播源頭的說法。

人民日報旗下的『環球時報』也渲染新冠病毒源自國外，該報11月24日引述中國疾控中心前首席流行病學專家曾光表示，病毒很有可能在武漢發現病毒之前，曾在多個地方共存過。

根據路透社報道，曾廣和中國官媒都引用了意大利國家癌症研究所發表的那篇論文來支持他們的說法，那篇論文稱，去年10月在意大利國家癌症研究所採取的癌症患者樣本中發現了新冠肺炎抗體。

但這些研究在西方招致批評，美國之音引述倫敦大學學院遺傳學家弗朗索瓦.巴魯克斯表示，“在沒有對更廣泛的現有證據進行必要的審查和考慮的情況下，一些站不住腳的證據支持的主張被廣泛的報道”，他說，即使病毒9月份出現在意大利，也不一定意味着它起源於那裡。

這位專家還對路透社表示：”一個強有力的證據是，到目前為止，我們所知道的最接近SARS-CoV-2的病毒是在中國的蝙蝠中傳播的。隨着時間的推移，源頭仍有可能在東亞，最有可能是中國，然後傳播到世界的其他地方。“

無論如何，國際觀察人士指出，中國再也不要阻撓國際專家前往武漢現場調查，只有這樣，才能消除懷疑，讓真相大白。調查病源，最重要的是有利於預防未來的病毒大流行，對人類的健康至關重要。