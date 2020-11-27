王毅趁美國顧不上拉攏日韓 釣魚島方案東京碰壁

中國外交部長王毅趁着美國複雜的權力過渡時期出訪美國盟邦日韓，試圖強化與地區間兩大貿易夥伴關係，消除因領土爭議、香港及台灣問題引起的敵意。評論指王毅的韓國行馬馬虎虎，在日本，釣魚島議題，日本叫做尖閣諸島，讓王毅整個行程黯淡無光。日方還毫不猶豫地向中方提出了香港及新疆的人權問題，以及南中國海問題。

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王毅特意選在韓國第三波疫情來襲時到訪韓國，旨在凸顯中方重視中韓關係，11月26日，在與韓國總統文在寅會晤時談到習近平訪韓，大約要等到疫情平息之後，雙方也談到了地區安全，其中包括朝鮮問題。

法國世界報報道，記者問王毅為何在美國當選總統拜登聲明繼續強化日韓關係的時候訪問韓國，王毅稱，“美國又不是地球上唯一的國家”，他還呼籲中韓人民“如同家庭成員”那樣友好交流。

但外媒注意到王毅24-25日的東京之行比起首爾之行，就沒那麼正面。而中方媒體報道 王毅東京之行時有意掩蓋了一些重要細節。主要問題出在中方宣示為其領土的釣魚島、日方實際控制的尖閣諸島上。法新社報道說，釣魚島話題讓王毅此行變得黯淡。在與日本首相菅義偉會晤時，日本首相除對香港問題表示特別關切外，很遺憾地指出自年初以來，中國船艦多次進入“日本領土”。王毅則在聲稱中國有權維護主權的同時希望釣魚島問題不要影響中日關係好不容易取得的進展，應着眼於未來發展雙邊關係。

另外，王毅與日本外相茂木敏充24日會談結束後，外界發現雙方的官方通報有很大區別。中國官媒報道中方強調雙方達成五點重要共識和六項具體成果，而日本外務省官方網站則談及中方官方文稿中沒有涉及的敏感議題，包括釣魚島、日本人在華被捕、香港問題、新疆問題、朝鮮半島局勢、南海問題以及中美關係。

在釣魚島問題上，日本外相強烈要求中國“採取積極行動”，要求中國漁船停止在這一海域作業；就多名在華日本人被中方以間諜罪名逮捕一事，茂木敏充要求中方“積極應對”；就香港危機，茂木敏充對香港四名立法會議員被取消資格表示擔憂，並強調香港應在一國兩制前提下保持自由開放的重要性；日本外相對新疆人權狀況表示關注，呼籲北京當局對新疆人權狀況保持透明性，在南海問題上，日本強調中方在該區域的行動必須遵循國際法和保持克制；就中美關係，茂木敏充要求中方妥善應對中美關係，強調穩定的中美關係符合地區和國際利益。茂木敏充還強調在朝鮮半島問題上執行聯合國朝鮮 決議的重要性，並談到朝鮮綁架日本人問題，要求中方理解並支持日本早日解決這一問題的行動。

王毅25日訪日期間曾分別與加藤勝信和日本首相菅義偉舉行會談。期間，王毅向媒體指出，圍繞中日釣魚島爭議，如果雙方相互採取公務船以外船隻不進入釣魚島周邊海域的措施，事態應會得到改善。日本內閣官房長官加藤勝信11月26日則表示，尖閣諸島是日本固有領土，王毅提出的改善事態的方案根本不能接受

法國世界報引述日本分析人士形容，中日雙方會談“很坦率”，反映出菅義偉決心在維持日中美三角平衡的同時，決意維護“自由和安全的印太地區”的概念，以及由日本、美國、澳大利亞及印度組成的“四國會議”。北京對四國會議抱持敵意，但菅義偉表示四國會議並不特別針對其他國家。