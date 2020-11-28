中國即將實施全面禁止固體廢物進口

中國將於2021年一月一日元旦起全面禁止固體廢物進口。這是中國在三年前出台的分批分類調整進口固體廢物政策的延續。

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中國在2017年發起的環保計畫即將進入最後一個階段。再此政策框架內，中國首先列出了四類24種被禁止進口的固體廢物，包括塑料ˎ 汽車零件ˎ 紙張ˎ 紡織物ˎ 以及鋼廢碎料和木廢碎料。

中國海關總署的統計顯示，近年來中國進口的固體廢物總量大幅下降，由2018年的2263萬噸降至2019年的1348萬噸。2020年前10個月，中國固體廢物申報進口669萬噸，同比下降42.7%。

中國曾是固體廢物進口大國。中國在其境內處理國外固體廢品長達近14年之久。2017年，中國通過名為“國門利劍”的行動，在數月時間裡實施限制措施，拒絕了一些包括難以重新利用的廢品。從2021年元旦起，中國禁止以任何方式進口固體廢物，禁止境外固體廢物入境傾倒 ˎ 堆放和處置。

中國生態環境部的有關負責人說，中國未來將全面禁止進口固體廢物，生態環境部將不再審批、發放限制進口類可用作原料的固體廢物進口許可證。對於2020年生態環境部已審批發放的限制進口類可用作原料的固體廢物進口許可證，應在證書載明的2020年有效期內使用，逾期將自行失效。

中國拒絕進口垃圾造成衝擊。中國關閉廢物進口在境外所造成的衝擊是多方面的。這不僅造成出口國垃圾成堆，主要是西方國家，也引發廢品湧向東南亞國家：馬來西亞ˎ 菲律賓或印度尼西亞等。如今這些亞洲國家也開始拒絕成為地球的垃圾桶。