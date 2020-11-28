內蒙古多名官員下台 或與強推漢語教學風波有關

中國內蒙古自治區自今年秋季開學前宣布推行強化漢語教學改革，自治區中小學教學科目，包括歷史、政治和語言以普通話授課，將蒙古語從核心課程中移除。該事件在當地引發民眾的大規模抗爭和國際關注。據悉，包括自治區秘書長、教育廳長等內蒙官員日前被免職，或與強推漢語教學而招致爭議有關。

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自治區黨委機關報《內蒙古日報》11月27日報導指，內蒙古自治區十三屆人大常委會第二十三次會議通過，決定免去：包振玉的自治區人民政府秘書長職務；侯元的自治區教育廳廳長職務；王俊峰的自治區應急管理廳廳長職務；決定任命：牧遠為自治區農牧廳廳長。香港親建制派的《星島日報》28日報導分析指，原報道未交代3人被免職的原因，其中王俊峰上月捲入煤炭貪腐，“涉嫌嚴重違紀違法”被查，應與漢語教學事件無關。至於包振玉及侯元被免職，官方沒有任命新的接替人選，該報引述觀察人士說，相信兩人是因推行漢語風波而“遭問責下台”。

值得一提的是，內蒙古自治區黨委常委10月23日召開了加強和改進民族工作專題民主生活會，會議雙語教學改革中出現的問題，進行了“批評和自我批評”。自治區黨委書記、人大常委會主任石泰峰主持會議並作總結講話。石泰峰在總結中稱，這次專題民主生活會是對習近平總書記關於民族工作的重要論述和推廣普及國家通用語言文字工作的重要指示精神的一次再對標再對錶，是對我區雙語教學改革問題的一次再深思再反思，也是對加強和改進內蒙古民族工作的一次再加壓再加力。

石泰峰表示，我們要以這次專題民主生活會為契機，切實學習貫徹好黨的民族理論和政策，着力研究解決好我區民族工作中的深層次矛盾和問題，不斷開創全區民族工作新局面。要拿出自我革命的精神和刀刃向內的勇氣，對這次民主生活會查擺出來的各類問題全面起底、集中整改，確保所有問題全部整改到位。他亦強調，要堅定不移推進雙語教學改革，使各族群眾從小就能掌握國家通用語言文字。值得一提的是，通過隨後的相關報導可以發現，自治區內地方政府部門、企業、院校等機構都在近日相繼舉行了“加強和改進民族工作專題民主生活會”，並由相關負責人主持。

內蒙教育廳今年8月下旬宣布，自9月新學年起，當地以蒙語授課的小學一年級和初中一年級語文課開始使用國家統編“語文”教材；小學一年級的政治課、初中一年級的歷史課也將使用統編教材，並改用漢語授課。新政策引起蒙古族居民不滿，擔憂傳統文化和身分將受衝擊，通遼市、鄂爾多斯市、呼和浩特市等地發生10年來規模最大的罷課示威行動，有家長說不會送孩子回校。公安機關隨後懸賞追緝逾百名參與者，指相關人涉及“尋釁滋事”。

報導指，侯元當時曾在記者會強調，新政策不影響現有的雙語教育體系。報導分析，包振玉被免職應與“協調不力”有關。有消息透露，除了侯元、包振玉，相信還會有其他內蒙官員被問責，甚至有省部級官員要為事件負責。