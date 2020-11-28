香港特首林鄭月娥因美國制裁現金滿屋堆 網民質疑中資銀行為何不伸出援手

香港特首林鄭月娥日前訴苦，因遭美國制裁，失去銀行賬戶，家中“現金成堆” 。但不少網民疑惑，香港中資銀行為何不給林鄭特首幫忙？

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香港實施國安法之後，包括林鄭月娥在內的14名香港和北京派駐香港的高官遭到美國制裁，制裁措施包括禁止入境美國，凍結在美資產以及所有可能涉美的金融資產交易。當時的一位北京派駐香港最高官員的第一反應是，本人既無在美資產，也無需要去美國，擔心什麼!

林鄭月娥接受香港電視HKIBC採訪時抱怨美國制裁給她的生活帶來不便，因遭美國制裁無法擁有銀行賬戶，因為沒有賬戶，政府支付她的工資也只能用現金，結果她每天用現金買東西，“我有大量現金在家”。她對電視台說，坐在你面前的是一位沒有銀行賬戶的香港特別行政區行政長官。

根據港媒報道，特首林鄭月娥年薪大約520萬港幣，月工資40多萬港幣，屬於全世界政治領袖裡收入最多的之一。

林鄭雖然抱怨家中“現金成堆”，但她補充說，受到美國“不公正制裁”，她感到“非常榮幸”。

法新社報道說，林鄭月娥的相關表述在社交網絡遭遇猛烈批評，一些網民刊出從自家存錢罐取出的硬幣照片，與現金成堆的林鄭月娥特首相比。還有網民探討，林鄭是如何把這麼多錢運送到家中的？

另有人提出的問題是，國際銀行有問題，開不了賬戶，香港沒有中國的銀行嗎？為什麼不能幫助林鄭特首提供服務？

根據英國廣播公司報道，主導全球80%以上跨境支付全球銀行結算系統的SWIFT被認為是一個受美元控制的跨境金融系統，也是美國在全球範圍內進行金融制裁的強有力工具。另外，美元在全球貿易中的比重差不多等於歐元、英鎊和日元的總和，美元這樣的絕對主導地位，也成為美國在全球範圍內實施金融制裁的強有力工具。只要美國決心制裁某個國家或機構，可以直接切斷該金融機構與美元跨境結算系統CHIPS的連接，使其無法進行與美元相關的交易。

也就是說，美國一旦宣布對某個個人或機構實施制裁，全球幾乎所有國際性銀行都得當心自己是否與被制裁人士有業務往來。因此，所有大小中資銀行不得不防止與被美製裁人士、公司或機構的業務來往導致自己的國際業務受到影響。這大約是為什麼沒有一家中資銀行敢於向香港特首伸出援手的原因。

美國8月7日針對香港《國安法》制裁了11名損害香港自治的中港官員名單，其中包括香港特首林鄭月娥，香港律政司司長鄭若驊，香港保安局局長李家超，香港警務處處長鄧炳強等人。被美國制裁的還有北京派駐香港高官包括港澳辦主任夏寶龍，港澳辦副主任；前香港中聯辦主任張曉明，中聯辦主任駱會寧，中共駐香港國安公署署長鄭雁雄。

11月9日，華盛頓又把另外四名香港官員列入黑名單，包括香港警務處負責國家安全的副處長劉賜慧，警務處國家安全處高級警司李桂華；同時被華盛頓制裁的還有李江舟，公安部駐香港中聯辦警衛聯絡部長，中央駐香港國安署副署長以及港澳辦副主任鄧中華。