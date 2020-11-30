中國公安多轉行成律師？ 有提公檢法一家說法

中國近年出現公安人員轉行當律師的風氣。學者指，這類律師的優勢是他們在司法機關的人脈，可能被指派擔任敏感案件當事人的辯護人。由於中國大陸的公安、檢察和法院系統關係密切，甚至有“公檢法一家”的說法，外界好奇這些律師以往在公安系統建立的人脈，是否有助於他們代理案件？據學者建議，應訂立相關迴避條款，避免利益衝突。

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據中央社今天報道稱，中國現公安轉職律師潮，學者倡設條款避利益衝突。該報道引述一名不願具名、曾擔任警察的律師表示，近5年公安辭職考律師的人數有上升趨勢，主要是因為警察的工作壓力大，收入和工作風險又不對等、晉陞機會少等因素。由於中國大陸的公安、檢察和法院系統關係密切，甚至有“公檢法一家”的說法，外界好奇這些律師以往在公安系統建立的人脈，是否有助於他們代理案件？

有報道引述曾在河北公安機關法制部門工作、現於北京代理金融證券案件的律師李大維表示，律師是立足於證據、事實，獨立執業行使辯護權。他說，即便到以往工作的單位辦案，相信老同事也不會完全偏向自己的法律意見。

但也有律師持不同意見。曾在湖南擔任3年交警的維權律師文東海表示，大陸許多行業都被權貴、官僚控制，“不存在獨立執業”，指律師若不靠關係，也很難生存。文東海曾代理“709事件”被捕律師王宇的案件，之後也曾代理多宗人權案件。2018年湖南省司法廳指文東海多次擾亂法庭秩序、干擾訴訟活動正常進行，吊銷他的律師執照。文東海說：“律師存在的意義，是維持社會的基本底線，包括律師的發言能維護當事人的基本權利不受侵害，證明社會還能發出聲音。”他表示不後悔擔任維權律師，未來希望繼續提供法律服務。

據張建偉將由警察轉職的律師分為“協同”和“抗爭”兩種類型，指前者可能靠着和公安及司法機關的良好關係，從中獲取當局的善意回報，比如指定他們擔任敏感案件當事人的律師。但他表示，這些律師可能為維護和公檢法的關係，在須堅持立場時，採取更微婉含蓄的方式，而這可能一定程度損害案件當事人的利益。張建偉也說，“抗爭”型律師可能為展現正義感，在法庭上的辯護顯得劍拔弩張，但這可能令當事人在量刑上遭致不利。

報道指，中國目前有法律規定，檢察院和法院人員離任後2年內，不得擔任訴訟代理人或辯護人，日後也不能在原任職檢察院、法院辦理的案件中打官司。

該報道引述張建偉認為，公安轉職當律師也應該要有迴避條款，避免產生利益衝突。