中國經濟復蘇11月統計預計加速

隨着產需兩端的協同發力與進出口形勢的穩步向好，中國11月官方製造業和非製造業PMI雙雙加快擴張步伐，分別創下逾三年和近八年半高位，據路透社說，顯示中國國內企業生產經營活動持續加快，經濟恢復態勢進一步明確，四季度經濟有望在預期中穩定上行。

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據路透社今天報道稱，中國11月官方PMI加快擴張，四季度經濟恢復態勢進一步明確。不過，分析師也指出，短期來看製造業仍處於產需改善，產能周期、庫存周期共振的高景氣階段，但需求不足的問題仍存，下一步仍需要六穩”、“六保”等一系列政策的進一步發力，繼續增強擴大內需政策的實際效果。

據中國國家統計局和物流與採購聯合會(CFLP)周一聯合公布，宏觀經濟先行指標--11月官方製造業採購經理人指數(PMI)升至52.1，創2017年9月以來最高，遠高於路透調查預估中值51.5，為連續九個月處於擴張區間。11月綜合PMI產出指數為55.7，比上月上升0.4個點。

路透社說，從分類指數看，在構成製造業PMI的五個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點；從企業規模看，大、中、小型企業PMI為53.0、52.0和50.1，分別比上月上升0.4、1.4和0.7個點，均位於臨界點之上。

據統計數據，11月新出口訂單指數和進口指數為51.5和50.9，分別高於上月0.5和0.1個點，均為年內高點，且連續3個月位於擴張區間，保持逐月回升走勢。不過，出口企業中反映受人民幣彙率波動影響的企業佔比為18.8%，高於上月1.7個百分點，有企業表示，隨着近期人民幣持續升值，企業利潤承壓，出口訂單有所減少。統計局數據顯示，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數為62.6%和56.5%，分別高於上月3.8和3.3個百分點，均為年內高點。從行業情況看，受下遊行業需求拉動，上游產品價格上漲幅度更為明顯。

路透社報道稱，11月官方非製造業商務活動指數環比上升0.2個百分點至56.4，創2012年6月以來最高水平，當時是56.7。從行業情況看，鐵路運輸、航空運輸、電信廣播電視衛星傳輸服務、金融等行業商務活動指數位於60以上高位景氣區間，業務總量明顯增長；房地產、生態保護及環境治理等行業商務活動指數降至臨界點以下，景氣度有所回落。從價格看，銷售價格指數為50.9，高於上月2.0個點，疫情以來首次升至臨界點以上，表明服務業市場需求繼續回暖。從市場預期看，業務活動預期指數為61.1，連續五個月高於61，表明近期多數服務業企業對行業發展持樂觀態度。