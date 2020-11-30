中國遷怒澳葡萄酒 澳大利亞一夜之間另尋買主容易否？

中國對澳大利亞葡萄酒徵收反傾銷稅，長達數月的貿易爭端由此升級，當地酒商不得不在疫情期間為數以百萬瓶計的葡萄酒尋找其他市場。據澳大利亞官員說，澳大利亞在4月份尋求歐洲領導人的支持，以調查北京方面對新冠病毒的早期反應是否促成了大流行，此舉引起中國的憤怒。葡萄酒反傾銷稅延續了今年的經濟施壓運動，包括限制進口澳大利亞牛肉、大麥和煤炭。

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據華爾街日報今天報道稱，中國徵收葡萄酒反傾銷稅致使中澳貿易爭端升級。消息說，澳大利亞表示，中國有關傾銷葡萄酒的調查結果“在事實和實質層面都是錯誤的”。

中國商務部表示，中國決定自11月28日起，對澳大利亞進口相關葡萄酒以保證金的形式實施臨時反傾銷措施，各公司保證金比率為107.1%-212.1%不等。此前中國在8月份開始了一項調查，結論是澳大利亞出口商向中國市場傾銷廉價葡萄酒，傷害了國內的葡萄酒行業。澳大利亞政府拒絕接受初步調查結果。

澳大利亞貿易部長伯明翰(Simon Birmingham)表示，認為澳大利亞為了能夠在國際市場上以低於成本的價格銷售而補貼其葡萄酒行業的想法是錯誤的，他稱上述調查結果“在事實和實質層面都是錯誤的”。伯明翰說，葡萄酒反傾銷稅延續了今年的經濟施壓運動，包括限制進口澳大利亞牛肉、大麥和煤炭。澳大利亞在4月份尋求歐洲領導人的支持，以調查北京方面對新冠病毒的早期反應是否促成了大流行，此舉引起中國的憤怒。

據路透社今天報道說，全球最大的葡萄酒上市公司--澳洲富邑葡萄酒集團(TWE)周一表示，將把數十萬箱原本要運往中國的葡萄酒改運往其他國家，以避免繳納高額關稅。此舉打擊該公司股價重挫，因為其承認在中國這個最大市場的前景不明。

在中國商務部公告稱將對該公司葡萄酒產品收取169.3%的保證金，作為臨時反傾銷措施之後，TWE表示將把奔富(Penfolds)葡萄酒改為面向美國、歐洲、亞洲其他地區和國內市場銷售。

這一舉動標誌着這家面向中國的澳洲消費品出口明星企業，將不得不在一夜之間重新制定策略，因為中澳兩國已簽訂五年的中澳自由貿易協定讓位於緊繃的外交關係。兩國自貿協議取消了葡萄酒關稅。Ford補充說，部分將改銷的葡萄酒已經位於上海的港口。該公司補充稱，其高端奔富酒中有四分之一將受到改銷影響，占其中國業務獲利的三分之一左右。富邑葡萄酒集團股價周一早盤下跌12%，而澳洲股市小幅下跌。自從中國8月宣布反傾銷調查以來，該公司股價下跌了三分之一。

澳大利亞政府稱，可能在世界貿易組織(WTO)就中國的關稅提起上訴。澳洲貿易部長伯明翰(Simon Birmingham)預計，在該問題解決前，“澳洲葡萄酒生產商將經歷可怕的艱難時期”。

中國日報周末的社論稱，關稅“不應被錯誤解讀為貿易戰信號”，澳洲需要採取更多行動來修復與中國的關係。

路透社引述Ford在一份聲明中稱，富邑葡萄酒集團將配合中國的調查，但“我們呼籲政府展現強有力的領導力，來尋找前進的道路”。