日媒指日45校與中國軍校協議合作

與中國人民解放軍有關、開展軍事相關技術研究的中國7所大學與日本總計45所國公私立大學締結了學術及學生交流協議。其中9所大學有共同研究業績。由於推進把民間研究用於武器開發的“軍民融合”的中國竊取知識產權被視為問題，有人擔心日本的研究一線成果外流。在這種情況下，回答稱有可能調整相關協議的大學有16所，超過三成。重視學術國際化的大學不得不進行艱難應對的實際情況凸顯出來。

廣告 繼續瀏覽後續

據共同社消息說，日本45校與中國軍事相關大學簽有協議。消息說，中國的7所大學包括北京航空航天大學及西北工業大學等，由統管國防產業的中國工業和信息化部管理，被稱作“國防七子”。據稱這些大學還參與人民解放軍的裝備開發，其中3校有可能把技術轉用於大規模殺傷性武器開發，被列為需要技術出口許可的日本經濟產業省“外國用戶名單”。4校被美國列入禁止出口對象。澳大利亞戰略政策研究所認為，與國防七校合作研究的風險“非常高”。

共同社說，記者採訪了日本文部科學省最新的2017年度調查等中顯示簽有協議的國內51所大學，其中49校作出了回答。除了已經結束協議的6所大學之外，表示今後有可能調整協議的16校中，芝浦工業大學說明稱“獲悉（中方大學）被列為外國用戶名單，正在等待協議期限結束”。也有大學回答稱將調整多個協議中的一部分，或僅限學生交流將保持下去。

有共同研究業績的9校中，千葉工業大學回答稱“已停止”。北海道大學就納米技術領域、大阪大學就原子核研究表示，在徹底進行管理的基礎上實施共同研究。京都大學等7校截至28日未就是否存在共同研究作出回答。

據共同社指，文部省關於與中國國防七校的交流說明稱“並未特別提醒注意”。經濟產業省認為與成為美國限制對象的大學開展共同研究“有可能造成阻礙”，但現狀是出口管理的方式由大學來作出判斷。