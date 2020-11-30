有警告稱中國報復澳大利亞剛剛開始 澳酒商拒不降價

中國為了報復澳大利亞，日前宣布對澳洲紅酒加征107%至212%不等的關稅，理由是本土葡萄酒市場受到澳產葡萄酒傾銷蒙受損失，這讓坎培拉當局準備告上世貿組織（WTO）。對中澳陷入貿易爭端，劍橋大學王後學院院長、安聯（Allianz）首席經濟學家埃里安（Mohamed A. El-Erian）表示，中國的紅酒關稅可能只是開始，恐怕不單單只是澳中關係惡化的問題，未來要在中美間采“三角關係”的國家，付出代價將會越來越多。另有消息說，澳大利亞最大的葡萄酒企業富邑葡萄酒集團（TWE），對其葡萄酒將被徵收169.3%的關稅感到極度失望，但堅持不降價，而澳洲政府也表示將對中國此項裁定抗爭到底。

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據聯合新聞網今天報道稱，中國報復澳洲只是開始，英學者指中美“三角關係”國家恐付出代價。消息說，澳大利亞自禁止華為參與該國的5G建設、疾呼調查新冠病毒（COVID-19）起源，以及新疆維吾爾議題、港版《國案法》等，中國早就表達不滿，外界質疑中國恐以經濟要脅澳洲就範。

據埃里安在《彭博》撰文指出，中國對澳洲紅酒祭出報復性關稅可能只是開始，此事件意味着多年來國際上採行的“三角關係”政策將面臨越來越多困難，包括澳洲在內，加拿大、新加坡等國皆致力於維繫這樣的三角關係，也就是與美國建立軍事關係，同時與中國建立經濟關係，但是這種格局近年來已出現變化。

埃里安認為，中國越來越追求與他國的“關係”，從一帶一路到疫苗、口罩外交等都是顯例，而美國則是漸漸認定中國對國安造成威脅，在這樣的背景下，川普繞過多邊關係直接拿中國“開刀”，於是中國也跟着效法，揮舞“關稅大棒”向與美國有特殊關係的國家“開刀”。據埃里安表示，在此情況下，任何企圖在中美間采“三角關係”的國家，都可能受到波及而出現類似澳洲紅酒關稅事件，尤其是即將就任美國總統的拜登，對於“中國是美國威脅”這件事，目前幾乎看不出來會有不同的看法，這代表未來要在中美間采“三角關係”的國家，付出代價將會越來越多，這對於飽受疫情衝擊的經濟而言，自然不是個好消息。

據聯合新聞網消息說，中國商務部27日表示，自28日起將對澳洲葡萄酒進口商加收107.1％至212.1％不等的高額保證金，形同變相課重稅。其中，澳洲最大的葡萄酒企業富邑葡萄酒集團（TWE），對其葡萄酒將被徵收169.3%的關稅感到極度失望，但堅持不降價，而澳洲政府也表示將對中國此項裁定抗爭到底。

該報道稱，面對此項政策，據《雪梨晨鋒報》報導，中國市場佔總收益30％的富邑葡萄酒集團，周一（30日）早盤股價重挫9％。其總裁福特（Tim Ford）表示對於突增的關稅相當失望，將對其它出口市場多加關注，同時也會持續向中國出口葡萄酒，且不會因而降價。根據澳洲葡萄酒管理局的數據顯示，中國是目前澳洲葡萄酒最大的出口國，光是2020年前九個月就占出口總額39%。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）也表示，此舉完全違反“中澳自由貿易協定”，將會就此求助於世界貿易組織。