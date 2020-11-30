英國航空母艦傳擬泊台灣？

英國首相約翰遜早前表示明年將派英國航母伊麗莎白女王號前往地中海、印度洋和東亞，有分析認為此舉是針對中國大陸。有媒體更以此印證早前日本八卦小報舊聞報道，指美國有意安排伊麗莎白女王號停泊台灣，以宣示西方保衛台灣的決心。

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據東網今天報道稱，有日媒爆美為制衡大陸，欲安排英航母停泊台灣。

報道稱，該日本小報記者上月聲稱，由於預期美大選結果出爐後，本土恐陷入短暫動蕩，為免讓解放軍乘虛而入，美國情報官員爆出驚人消息，指有計畫讓伊麗莎白女王號“閃電停泊”台灣，以震懾中國大陸。

東網說，有台媒注意到報道後曾指出，該日本小報“被外界視為右翼八卦報”，“經常以八卦聳動報道聞名”，不久前也曾爆料稱美國總統特朗普計畫“突襲”訪台，惟台灣官員駁斥從未聽聞相關報道內容。

該報道沒有提及日本小報名稱。