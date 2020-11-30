超美 中國或成為全球最大零售市場

據中國發改委官員聲稱，2019年中國社會消費品零售總額首次突破人民幣40兆元，相比2015年成長42%以上，即將超過美國，成為全球最大的消費品零售市場。中國還擁有最多的中等收入群體、最大的製造業增加值、最多的網民數量和最多的（世界）500強企業數量。

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據中央社引述中國官方消息報道，中國發改委官員29日聲稱，中國即將超過美國，成為全球最大的消費品零售市場。174兆元），相比2015年成長42%以上，即將超過美國，成為全球最大的消費品零售市場。據中國新聞網消息，中國國家發展和改革委員會副主任連維良昨天29日在第18屆中國改革論壇上致詞時作以上表示。

據該消息，在同一論壇上，中國國務院發展研究中心前副主任王一鳴也表示，2019年中國社會消費品零售總額近6兆美元，與美國零售業體量規模僅相差2000億美元左右，“今年中國很大概率將超過美國成為全球最大的零售市場”。據連維良表示，近年來，中國市場體系建設取得巨大成就，國內市場不斷發展壯大，市場規模高速增長，市場消費快速升級，市場秩序持續改善，中國即將成為全球最大的消費品零售市場。他並強調，中國還擁有最多的中等收入群體、最大的製造業增加值、最多的網民數量和最多的（世界）500強企業數量。

儘管官方發布的新聞稿強調中國即將成為全球最大消費零售市場，但據新浪財經報導，王一鳴今天在論壇中坦言，中國今年消費要轉為正成長，現在看來可能難度非常大，因為前10個月還是負的5.9%。他表示，今年以來，中國防控疫情和經濟恢復都走在世界前列，但恢復還是很不平衡的，消費相對於投資和出口，需求端相對於供給端的恢復是相對停滯落後。

據中央社說，王一鳴分析消費恢復滯後的主因包括：疫情抑制了消費傾向和消費預期；低收入群體消費下降更為明顯；消費恢復滯後可能與居民的負債水平上升，對消費的擠出效應有關聯性；收入分配差距擴大影響消費，以及宏觀政策更加偏向於激勵供給，財政和貨幣政策對企業恢復支持力度很大，但是消費恢復相對是偏弱。