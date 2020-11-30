趙立堅推特發圖澳軍血刃架阿富汗兒童 莫里森怒譴要求道歉

澳大利亞總理莫里森周一（11月30日）對中國外交部發言人趙立堅在推特發布的一張澳軍士兵持刀架在阿富汗兒童脖子上的圖畫表示憤怒譴責，並要求北京正式道歉。

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這張趙立堅周一在其推特官方賬戶發布的圖畫，畫面是一名推文說，“震驚於澳大利亞士兵殺害阿富汗平民和囚犯。 我們強烈譴責此類行為，並要求追究其責任。”

法新社報道指，趙立堅的這一推文，指涉的是幾天前澳洲一份揭發駐阿富汗澳軍2005年至2016年期間非法殺害平民及俘虜的報告。

莫里森表示，這條發布在中國外交官方推特賬號的圖片對澳軍的醜化和侮辱“令人作嘔”，呼籲推特平台將之刪除。他在記者簡報會上說，”這十分令人震驚，沒有任何借口可以合理化這種行徑。中國政府應為這則貼文感到十分羞恥。”

中澳關係近幾個月持續惡化，作為澳大利亞最大的貿易夥伴，中國近期對澳實施了多項貿易報復措施，涉及牛肉、大麥、木材 及葡萄酒等貿易，同時在官媒不斷加大抨擊堪培拉；澳大利亞則排除了中國電信巨頭華為參與其5G網絡建設，呼籲對新冠病毒起源展開獨立調查。

法新社的報道指，趙立堅的這一推文是中國政府對外採取主動好鬥新外交的最新體現。儘管推特仍然在中國被禁，但自去年以來，中國多個外交官先後註冊推特帳戶，不時在上發布激進或有爭議性的推文，維護本國立場。