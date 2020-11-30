香港特首林鄭家中堆現金稱沒有銀行賬戶 有指中外銀行均怕因她受制裁

香港特區行政長官林鄭月娥表示，香港實施國安法後她遭到美國制裁，無法使用銀行賬戶，在家堆放了大量現金。據林鄭月娥接受香港媒體採訪時說，我每天用現金，買各種東西，”她表示，“我有大量現金在家，因為政府支薪給我是用現金，我沒有銀行戶口。”林鄭月娥的發言可以理解為，不僅是外國銀行，連中國銀行也擔心受到制裁，因此不接受林鄭月娥的存款。

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據路透社報道稱，香港特首遭美國制裁後只能使用現金，家中堆放大量鈔票。6月30日北京繞過香港的立法機構實施了國家安全法，遭到了一些國家的政府、商業團體和人權組織的批評。香港和北京當局稱，在香港的反政府示威持續一年多之後，該法的實施是恢復穩定所必須的。今年8月，美國對林鄭月娥等一些中港高官實施制裁，因美國認為他們在限制香港政治自由方面發揮了作用。

據林鄭月娥接受香港國際財經台(HKIBC)訪問時表示，“坐在你面前的香港特首，沒有銀行提供服務給她，”林鄭月娥接受香港國際財經台(HKIBC)訪問時表示，“我每天用現金，買各種東西，”她表示，“我有大量現金在家，因為政府支薪給我是用現金，我沒有銀行戶口。”林鄭月娥還說，“我並不想...阻止人們擔任公職，因為在這種情況下被美國政府無理制裁是非常光榮的，”林鄭月娥稱。

路透社引據香港本地媒體消息，林鄭月娥年薪為521萬港元(672,232美元)，成為全球薪資最高的公共官員之一。

據朝鮮日報今天報道，被列為美國制裁對象的香港行政長官林鄭月娥因無法使用銀行服務，表示“家裡存放着大量現金”。

據該報道，林鄭月娥不能使用銀行服務，是因為被美國財政部和國務院列為制裁對象。中國制定了監視、處罰香港反大陸活動的《香港國家保安法》，香港政府從今年6月30日開始施行該法律後，美國政府以林鄭月娥壓迫香港的自治和自由為由，於8月初凍結了她在美國國內的資產，並禁止林鄭月娥入境。

根據今年7月美國國會制定的《香港自治法》，美國政府可以對侵犯香港自治權的人和進行“相當交易”的外國金融機構，禁止美國金融機構提供貸款、禁止外彙交易等。林鄭月娥的發言可以理解為，不僅是外國銀行，連中國銀行也擔心受到制裁，因此不接受林鄭月娥的存款。林鄭月娥在今年8月接受中國官媒CGTN採訪時，就關於美國制裁帶來的影響的提問表示：“在信用卡使用方面存在一些問題。”