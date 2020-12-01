中國再傳新一波高層人事變動

星島日報今天透露，昨天召開的中共中央政治局會議決定了上述高層人事調動，但相關消息尚未獲得權威管道確認。中央社引述該報消息報道稱，四川省長尹力將擔任中共福建省委書記，海南省長沈曉明將升任省委書記，甘肅省長唐仁健將擔任農業農村部部長。

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據中央社今天引述消息報道，傳中共福建海南高層人事調動。星島日報引述消息指，中共中央政治局11月30日的會議決定由四川省長尹力將擔任中共福建省委書記，海南省長沈曉明將升任省委書記，甘肅省長唐仁健將擔任農業農村部部長。

據星島日報今天表示，昨天召開的中共中央政治局會議決定了上述高層人事調動，但相關消息尚未獲得權威管道確認。

該報表示，福建省委書記於偉國、海南省委書記劉賜貴都已經年滿65歲的正部級退休年齡。

據該報，盛傳主政福建的尹力，現年58歲，山東濟南人，畢業於山東醫科大學，後來在俄羅斯獲得醫學博士學位，也曾在美國哈佛大學公共衛生學院進修。尹力曾在國務院研究室工作，後來調衛生部，官至副部長，之後歷任國家食品藥品監督管理局局長、衛生委副主任，2015年空降四川擔任省委副書記，翌年升任省長。至於沈曉明，現年57歲，浙江人，醫生出身，曾任上海兒童醫學中心院長等，後來從政並擔任上海市教育委員會主任、副市長、浦東新區區委書記等，2016年調任教育部副部長，翌年出任海南省長。

據該報表示，現任農業農村部部長韓長賦已經66歲，此前盛傳該部黨組副書記、副部長韓俊將接任部長，但韓俊稍早前出任了吉林省長。

據中央社，最新消息指出，甘肅省長唐仁健將出任農業農村部部長；58歲的唐仁健是重慶人，經濟學博士，長期在農業系統工作，曾任中央農村工作領導小組辦公室主任，2017年出任甘肅省長。另據消息稱，江蘇省委副書記任振鶴將升任甘肅省長。