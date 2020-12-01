中國軍事危機感？ 習近平月內3次促備戰打仗

台灣媒體今天報道稱，中美角力似成白熱化趨勢，在各界普遍預期陸美關係難因拜登上台而顯著改善之際，中共總書記習近平周一（11月30日）主持中共政治局會議，審議軍隊政治工作條例，重申黨的領導，並要求聚焦聚力備戰打仗。這是中央層級在不足一個月內，第三度提及備戰打仗。

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據中國時報今天報道稱，習近平主持政治局會議，一個月內第三度提備戰打仗。該報道根據新華社發布的通稿，周一召開的中共中央政治局會議，一共審議了《軍隊政治工作條例》、《中國共產黨統一戰線工作條例》、《中國共產黨黨員權利保障條例》等3項條例。但具體條文內容並未公布。

關於軍隊政治工作方面，會議要求，全面深入貫徹軍委主席負責制，堅持用“習近平強軍思想”鑄魂育人；加強黨對統戰工作的集中統一領導，形成全黨做統戰工作的局面，並要持續純正政治生態，堅持全面從嚴治黨、從嚴治軍，堅決糾治形式主義、官僚主義等。

會議指出，要加強黨中央、中央軍委集中統一領導，壓實各級黨組織領導政治工作的責任，確保各項政治工作有效落實，開創軍隊政治工作新局面；“聚焦聚力備戰打仗，將政治工作貫穿到戰鬥力建設各環節”等。

中國時報說，據了解，這是中央層級在不足一個月的時間裡，第三度提及備戰打仗。其中，習近平11月25日在中央軍委軍事訓練會議表示，當前中國安全環境發生新變化，要“堅持聚焦備戰打仗”，並說要全面加強實戰化軍事訓練、提高訓練水平和打贏能力。

此外，11月13日新華社報導，經習近平批准，中央軍委日前印發《中國人民解放軍聯合作戰綱要（試行）》，同月7日起施行。《綱要》強調從制度層面回答未來“打什麼仗、怎麼打仗”的重大問題，強化備戰打仗的鮮明導向。