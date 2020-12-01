中澳打大？澳大利亞媒體刊89六四擋坦克車隊照 告知這是真圖

中國外交部發言人趙立堅在Twitter貼出的漫畫是出自中國畫家“烏合麒麟”（Wuheqilin）的手筆，他打破沉默拍片回應，奉勸澳洲總理莫里森（Scott Morrison）面對現實，把注意力和精力都放在澳洲內務上，好好管理澳洲駐外軍隊的紀律。新西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今早接受新西蘭電視台（TVNZ）表示，這是沒有事實根據的帖文，新西蘭政府已經向中國當局表示，關注中國官方散布假圖的舉動。法新社今日引述Twitter回應指，已將有關Tweet標示“敏感”（sensitive），而該官方賬戶基本上沒有違反Twitter的相關規定，所以不會將有關帖文刪除。惟澳洲《每日電訊報》（The Daily Telegraph）貼出八九年天安門事件的“坦克人”照片，回應趙立堅的假圖。

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據蘋果日報今天引述報道稱，Twitter拒刪趙立堅帖文，澳媒頭版刊六四“坦克人”相：這是真圖。消息說，澳大利亞《每日電訊報》（The Daily Telegraph）今日刊登六四“坦克人”的經典圖片。相關新聞說，戰狼外交官趙立堅發Tweet辣㷫澳洲，引工黨眾議員狠批：傲慢的醜陋面目。

據該報道，“烏合麒麟”戴上口罩、眼鏡和冷帽，以流利的普通話拍片回應事件，片段則配上中、英文字幕。他說：“我也是挺不好意思的，也非常能夠理解，莫里森現在的心情，但是我還是奉勸，莫里森好好面對現實，把注意力和精力都放在本國事務上，比如說好好地管理一下，自己國家駐外軍隊的紀律，以免再發生類似的這種國際慘劇。”

據蘋果日報，新西蘭總理阿德恩說：“那是一則沒有事實根據的帖文（an unfactual post），這當然會引起我們（新西蘭政府）的關注。”她解釋，新西蘭考慮到自身的國家利益，所以針對新西蘭所重視的事情表達看法。她說：“我們一直是基於自身的國家利益來經營我們（與其他國家）的關係，我們會針對我們所關注的議題發聲。”她在與中國當局聯絡之前，並沒有事先與澳洲總理莫里森溝通。

澳大利亞外交貿易部秘書長昨日致電給中國大使，就趙立堅發帖一事表達不滿。中國駐澳大使館發言人今日回應稱，澳方某些政客和媒體的咆哮，完全是錯誤解讀和過度反應，無非有兩個目的：一是轉移公眾對澳軍在阿富汗暴行的關注，二是將中澳雙邊關係惡化的責任諉過於中方。也許還有一個企圖就是在澳煽動民族主義情緒。

據中方發言人表示，澳方的做法顯然無助於雙邊關係的重啟，奉勸澳方正視澳軍在阿暴行，將有關肇事者繩之以法，還遇害者以公道與正義。“我們也敦促澳方正視當前兩國關係出現困難的癥結，為雙邊關係的改善採取建設性的實際行動。”

據該報道，《環球時報》總編輯胡錫進則在Twitter轉發“烏合麒麟”的回應，並形容作品是“諷刺漫畫”（satirical cartoon），漫畫創作人的回應狠狠摑了澳洲總理莫里森一巴。《環時》昨訪問了“烏合麒麟”，他指對於澳洲總理就基於事實的漫畫作出激烈反應“感到驚訝”，他認為莫里森不應該針對趙立堅，應將矛頭指向他，而澳洲士兵確實在阿富汗觸犯戰爭罪行。他表示，該幅漫畫的創作靈感來自月前的外媒報道澳軍的“謀殺”罪行，當時他感到“震憾”和“不寒而慄”，才基於事實創作吸引外界關注不人道事件。

雖然莫里森聲言要求中方和Twitter立即將有關帖文下架，但趙立堅已把帖文置頂，Twitter也沒有採取任何行動。中國外交部發言人華春瑩今日凌晨連發3條Tweets反擊澳洲政府，質問無情殺害阿富汗平民就是公正嗎？“阿富汗人的命也是命！”

據蘋果日報，中國官媒今早發評論炮轟澳大利亞。《人民日報》國際專欄“鐘聲”今日發表評論批評，連日來，澳洲各界和國際社會紛紛強烈譴責澳洲軍人涉嫌戰爭罪行；但澳洲一些政客如坐針氈，竟倒打一耙，發起對中方的無理指責。阿富汗人民的生命理應得到尊重。“澳方欠阿富汗人民一個交代、欠世界一個交代。奉勸澳方正視問題，不要轉移視線，推卸責任。”

《環球時報》社評則指，“與澳洲掰扯善惡很累，也不值”，形容澳現在擁有一個粗魯、狂妄的政府，同時擁有一批顯然缺乏自知之明的政治和輿論精英。社評反駁，澳洲高調攻擊中國人權，“我們要說的是，新疆的事，還有香港的事，從不同的立場和價值觀可以有不同解讀，時間將做出裁判。”而澳軍在阿富汗屠殺39名平民和俘虜，都是戕害生命、踐踏人權的鐵案。社評還直斥：“莫里森政府居然有臉把自己擺到人權的道德高地上，這得需要有多麼畸型的傲慢和無恥才能幹得出來。”

據蘋果日報，趙立堅昨在Twitter轉發“烏合麒麟”的漫畫，畫中一名澳洲士兵用刀抵着一名兒童的喉嚨。趙立堅寫道：“對澳洲士兵在阿富汗屠殺平民和囚犯感到震驚，我們強烈譴責這一行徑，並呼籲追究當事者的責任。”澳洲總理莫里森隨即就這幅漫畫要求中國道歉。

自稱“戰狼畫手”的“烏合麒麟”，介紹時指擅長CG（Computer Graphics，電腦繪圖），自學畫畫18年，曾創作嘲諷香港反送中運動“偽神”，以及將《武漢圍城》的作家方方描繪成小醜形象的“為弄臣加冕”等作品。“偽神”將香港描繪成一個廢墟，示威者向在蠶食人類心臟的自由女神跪拜。另一幅作品“炮灰”中，一個戴V煞面具的小孩站在鐵軌中央，對前方疾馳而來的列車舉起彈弓，車軌兩旁同樣戴面具、撐起黑色雨傘的眾人在為他鼓掌。

據蘋果日報說，面對趙立堅在社交平台貼出假圖，澳洲《每日電訊報》（The Daily Telegraph）今天在頭版刊登天安門事件中，王維林以肉身擋坦克的“坦克人”經典相片作出反擊，並附上圖說：“中國軍人殺害中國平民和學生令人震驚。我們強烈譴責這種行徑，並要求對他們究責。註：這張照片是真的。”

蘋果日報說，該篇報道引述了《環球時報》，Twitter，《人民日報》以及法新社的消息。