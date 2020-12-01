嫦娥五號探測器成功着陸 將展開月球採樣工作

新華社引述中國國家航天局的訊息報導，12月1日晚11點11分，嫦娥五號探測器成功着陸在月球正面西經51.8度、北緯43.1度附近的預選着陸區，並傳回著陸影像圖。

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1日晚10點57分，嫦娥五號探測器着陸器和上升器組合體從距離月面15公里處開始實施動力下降，7500牛變推力發動機開機，逐步將探測器相對月球縱向速度從約每秒1.7公里降為零。

期間，探測器進行快速姿態調整，逐漸接近月表；此後進行障礙自動檢測，選定著陸點後，開始避障下降和緩速垂直下降，平穩着陸在位於月球正面風暴洋的呂姆克山脈以北地區。着陸過程中，着陸器配置的降落相機拍攝了着陸區域影像圖。

成功着陸後，着陸器在地面控制下，進行了太陽翼和定向天線展開等狀態檢查與設置工作，將正式開始持續約2天的月面工作，採集月球樣品。