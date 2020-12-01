推特拒絕下架趙立堅的澳士兵架刀蒙太奇照片 新西蘭法國點評

推特今天拒絕下架中國外交部發言人趙立堅指控澳大利亞士兵的推文，推特解釋說，針對該推文，推特已經加註內容敏感，並指相關政治新聞的評論以及政府官方的賬號所發威脅性外交聲明，一般並不違反推特規定。中國外交部發言人趙立堅的推特採用修剪後的照片，展示一名澳大利亞士兵手持滴血的刀，橫架在一名阿富汗兒童的脖頸上。此舉引發澳大利亞譴責。一些國家也表示了關注。

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據法新社今天自堪培拉報道，Twitter今天周二拒絕了澳大利亞政府下架北京政府代表攻擊澳大利亞軍方的推文的要求。

中國外交部發言人趙立堅周一在堪培拉引起了軒然大波，趙立堅張貼了一張蒙太奇照片，照片中一個着裝澳大利亞軍服的男子手持一把血淋淋的刀子抵着一名阿富汗兒童喉嚨。

法新社說，這一事件是在有關據稱澳大利亞士兵在2005年至2016年之間對阿富汗犯下的戰爭罪行的報告發表幾天後發生的。

據Twitter聲稱，已將趙立堅該推文標記為“敏感”，推特並補充說，來自官方政府賬戶的有關時事政治問題的評論，或威脅性的外交政策聲明，通常不違反其規則。

據法新社說，周一，澳大利亞總理斯科特·莫里森稱該推文“令人作嘔”。他呼籲Twitter撤下該推文，並且要求中國道歉。

據法新社說，在此推文事件之後，一些國家也表示了關注。據新西蘭總理雅辛達·阿爾登對記者說：“該推特所使用的圖像與事實不符，它不是事實的真相圖像，我們已將此表達直接傳達給中國當局。”

法國外交部認為這條推文是多麼的與人們理應當從中國這樣的國家外交所期望不相配。法國外交部補充說：所發表的圖片特別令人震驚，且評論帶有偏見，並侮辱了20多年來所有向阿富汗派遣武裝部隊的國家。

據法新社說，阿富汗發布了低調的聲明，說正在與堪培拉合作調查對澳大利亞軍方的懷疑，並補充說，中國和澳大利亞都是阿富汗國際和平進程中的關鍵參與者。

就推特事件，中國駐堪培拉大使館發言人今天指責澳大利亞在此事件上反應過多。據中國大使館發言人說：“一些澳大利亞政客和媒體的憤怒和吼叫不過是對趙先生推文的誤解和反應過度。”

據法新社說，《衛報》周二在堪培拉又使局勢進一步緊張升級，該報發表了一張照片，指控疑似一名澳大利亞士兵用塔利班一名死者的假肢喝啤酒。