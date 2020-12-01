新冠疫情一周年： CNN披露中國當局隱瞞疫情的機密文件

據知名醫學期刊刺胳針（ Lancet ）刊載的一項研究，12月1日是湖北省武漢市首位已知COVID-19病患出現癥狀滿一周年。一年來，這場在全球蔓延的大流行疫情已有超過6331萬人感染，並奪走至少146萬條人命。

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美國有線電視新聞網（CNN）取得一份外洩的117頁湖北省衛生當局機密文件，報告上註明“內部文件，請保密”。內容顯示，中國對外公布的數據，只是全部疫情的一部份。中國當局出於政治考量隱匿疫情，在爆發初期處理失當。

中央社報道說：CNN發現：今年2月10日中國國家主席習近平現身北京，透過視訊連線替前線醫療人員打氣時，中國官方通報新增確診病例2478起，但根據湖北省疾病預防控制中心外流的117頁機密文件顯示，當天新增確診病例數為5918起，是對外公布數字的兩倍以上。

這項文件還顯示，去年3月初的時候，中國疫情診斷的速度緩慢，從出現癥狀到確診平均要23.3天。專家認為：這大幅影響疫情監控和防疫措施。

該機密文件還顯示，湖北在新型冠狀病毒疫情爆發之際的去年12月，還在武漢，宜昌和鹹寧市等地悄然出現了流感大流行。流感病例暴增至前一年的20倍，使原本不堪負荷的醫療體系雪上加霜。

這些文件涵蓋2019年10月至今年4月的不完全時期，暴露出欠缺彈性的醫療體制，受制於從上而下的官僚和僵化程序，不足以應付新興危機。這些文件揭露了當局在疫情初期的幾個關鍵時刻，存在明顯失誤，並暴露出體制缺陷。

CNN報導，一些在中國醫療體系任職和要求匿名的吹哨者提供了這些文件，他們基於愛國心而向外提供事實真相，同時也是為了紀念直言不諱的同事。這些外洩文件經CNN委託6名獨立專家確認內容是否屬實。其中一名和中國關係密切的專家表示，曾在今年稍早的機密研究中看過當中部分報告，一名熟悉中國內部文件和程序的歐洲安全官員，也向CNN證實，這些檔案是真的。

國際社會一直要求中國配合世衛組織對COVID-19疫情起源進行調查，但目前為止，國際專家取得湖北省醫療紀錄和原始資料的管道有限，世衛組織上周表示，中國政府官員向他們保證，實地考察將會是調查的一部分。