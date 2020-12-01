日本政評家驚預特朗普或閃電訪台

日本政評家宮崎正弘在富士晚報（夕刊富士）頭版撰文指出，美國總統特朗普恐難扳回敗選局勢，為了斬斷競選對手拜登的退路，將在剩餘的任期中祭出殺手鐧，其中一項很可能就是閃電訪問台灣。

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據自由時報引述日媒富士晚報報道，特朗普最後劇本可能閃電訪問台灣。日本富士晚報30日以頭版報道，特朗普的最後劇本可能閃電訪台。宮崎在撰文中指出，特朗普任內宣布退出“跨太平洋夥伴全面進步協定”（CPTPP）、攸關氣候變遷的巴黎協定，還有美蘇核條約（INF）等重要的國際協定，而且為了不讓拜登有逆轉的機會，在剩餘的任期內還會採取強化的預防措施。

該報道說，特朗普打算讓拜登沒有退路的重要議題，還包括美中關係，過去四年特朗普的對中戰策有180度轉變，美國保守派雜誌報導，美國前政府高官主張“特朗普的最後的收尾工作應該要訪問台灣”。宮崎指出，特朗普如果在卸任前訪台，將是改變現代史的大事件。

報道稱，特朗普任內台美關係有相當巨大的變化，特朗普政府根據“台灣關係法”軍售台灣最新型的F16戰機、MIA2T戰車、MK-48重型線導魚雷等多項武器。另外，2018年制定的“台灣旅行法”，不但美國政府高官可以依此訪台，美國總統也能訪台。宮崎指出，美國衛生部長阿札爾和國務次卿柯拉克相繼訪台後外界也在揣測，下一次可能是更高階的大人物。

據宮崎指出，1963年美國前總統肯尼迪訪問柏林，在群眾前演說帶給柏林市民很大的勇氣，並給予蘇聯一記重擊。他認為，特朗普若在卸任前訪問台灣，也將會帶給自由亞洲很大的鼓舞。尤其是受到集權主義壓迫的香港、西藏和維吾爾族人均引勁翹望。

據自由時報，宮崎還指出，這名前美國高官也說，特朗普最後的收尾工作無法由他親自訪台，退而投其次也應由副總統彭斯或派國務卿蓬佩奧訪台。