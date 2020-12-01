經合組織表示：新冠疫苗的快速研發為恢復經濟增長帶來了希望

經濟合作與發展組織對2021年全球經濟增長做出最新預測認為：明年全球經濟增長將達4,2 %，恢復到新冠大流行病爆發前的水平。新冠疫苗的快速研發為恢復經濟增長帶來了希望。不過，失業現象將進一步加劇。

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周二，經合組織首席經濟學家布恩（Laurence Boone）在剛剛發布的經濟前景報告中表示：自這場新冠疫情大流行病爆發以來，現在首次有望看到更美好的未來。疫苗和治療方面的進步為世人帶來希望，不確定性正在消退。但是，經合組織秘書長安赫爾-古里亞卻告誡人們：我們尚未步出危機。

迄今為止，在各國政府和央行的支持下，全球的經濟活動迅速恢復。就本年度而言，經合組織調整了對全球國內生產總值下降的預測數字，從九月份9,5 %的預測數字上調至4,2 %。

經合組織指出：經濟活動將繼續在有限的社會交往及邊境部分封閉的情況下進行，這種情況還將持續數月。某些行業的恢復將較為迅速，另外一些行業將繼續處於停頓；旅遊業佔據重要地位的發展中國家或新興經濟體的局勢將繼續惡化，需要更多的國際援助。

全球整體局勢趨於好轉，預計至2021年底，全球國內生產總值將恢復到疫情前的水平，明年將增長約4.2％，2022年將進一步增長3.7％。不過，此一預測數字與九月份的預測相比，略顯悲觀，經合組織曾在九月份預計：2021年全球經濟增長將達5%左右。

另外，根據經合組織的預測：已經開始復蘇的中國經濟預計將實現強勁增長，中國將以8％的增長數字，佔全球經濟增長三分之一以上。

但是，經合組織發出告誡：危險依舊存在。新冠疫情目前在許多地方再次泛濫的現實提請人們，政府當局可能會再次被迫加強對經濟活動的限制，特別是在有效疫苗尚未正式推出之前。