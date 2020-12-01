美國制裁中國電子進出口公司 指控助委國照搬北京防火牆

美國宣布制裁中國電子進出口有限公司，中國外交部周二回應稱，中國敦促美國遵守國際法和國際關係基本準則，以實際行動糾正錯誤，撤銷各種名目的非法制裁；中國將採取必要措施維護本國企業的正當權益。據法新社說，中國電子進出口有限公司被控助委內瑞拉打壓民主。

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據路透社今天報道說，美國制裁中國電子進出口公司，中國外交部稱將采必要措施維護本國企業正當權益。中國外交部發言人華春瑩在例行發布會上指出，中國和委內瑞拉雙方一直開展務實合作，有關的實踐完全符合國際通行規則，“不應該被政治化，美方的有關行徑純粹是炮製借口，打壓委內瑞拉和中國的有關企業。”

美國周一宣布對中國電子進出口有限公司(CEIEC)實施制裁，指責該公司支持委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)破壞民主努力。

據法新社報道稱，美國今天宣布對中國電子進出口有限公司（CEIEC）實施制裁，指責這家中國企業支持委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）政權破壞民主的行為。

據美國財政部發表聲明說，中國電子進出口有限公司支持馬杜羅政府「限制網路服務，並對政敵進行數位監控和網路行動」。

法新社說，美國限制美企與這家中國企業交易，並凍結中國電子進出口有限公司任何持有50%以上股份公司的資產。美國財政部在聲明中形容，中國電子進出口有限公司是「商業版北京防火牆」，為委內瑞拉國有電信公司提供專門技術，封殺獨立媒體及反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）的網路直播。

大多數的西方國家和拉丁美洲國家都已承認瓜伊多為委內瑞拉臨時總統。

據美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）說：「美國將毫不猶豫地鎖定任何協助打壓委內瑞拉和世界各國人民民主意願的人。」

法新社說，委內瑞拉資訊部和中國電子進出口有限公司皆未立即回覆置評要求。