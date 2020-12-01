趙先生引火推文後 中國駐澳使館息事寧人？指澳“錯誤解讀”

中國駐澳洲大使館今天表示，澳洲政治人物“錯誤解讀”一則推文，並試圖煽動民族主義情緒。該則推文中有一張經過數碼修改的圖片，顯示一名澳洲士兵握着染血的刀子抵在一名阿富汗兒童的脖子上。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，中國駐澳洲使館稱澳洲“錯誤解讀”社交媒體推文。澳洲總理莫里森(Scott Morrison)周一稱這則由中國外交部發言人趙立堅發布的推文“實在令人反感”，並要求道歉。但這則推文周二在趙立堅的社群網路帳號上置頂，中國環球時報則是訪問了創作這個圖片的創作者。

據中國駐堪培拉大使館周二發出聲明表示，“澳方某些政客和媒體的咆哮，完全是對趙先生推文的錯誤解讀和過度反應。”據該報道，中國駐堪培拉大使館證實，澳洲外交暨貿易部部長周一致電中國駐澳洲大使成競業，對該則社交媒體貼文提出抱怨，使館並稱成競業表示“這些沒有根據的指控絕對無法接受”。其稱，澳洲正試圖“在澳煽動民族主義情緒”，並“轉移公眾對澳軍在阿富汗暴行的關注”。

據路透社說，澳洲駐阿富汗的特種部隊就戰爭犯罪行為發起獨立調查，發現有39名沒有武裝的囚犯及平民遭到殺害，澳洲稱19名士兵有可能遭到刑事起訴。這份報告是在兩周前公布，公布之前莫里森已經向阿富汗總統Ashraf Ghani致歉。