金融時報：歐盟建議冰釋前嫌與美聯手對付中國

金融時報報道，歐盟已經向美國建議組織一個聯盟，對付中國的挑戰。這份名為《面對全球改變的一個歐盟美國新議題》的建議草案，內容包括歐盟與美國需要冰釋前嫌（bury the hatchet）。歐盟建議美國把握“一輩子才一次”的集會，組成一個新的全球聯盟，對付中國構成的“戰略性挑戰”。

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這份重修跨大西洋關係的建議草案，已獲金融時報過目，合作的項目包羅萬有，從畫一電子規格到對付新冠狀病毒肺炎和對抗樹林被侵蝕化。

由歐盟委員會撰寫的建議草案指出，如果民主世界需要撐起其利益以對付“專權力量”和“利用我們本身開放社會從而得益的閉門經濟”，那麼歐盟與美國的夥伴合作必須要“持續和重修”。

這份11頁的建議草案並且呼籲歐盟和美國冰釋前嫌，例如歐洲一直都要求向美國科技巨企徵收更多的稅項。

建議草案指出，身為開放的民主社會和市場經濟，歐盟和美國同意中國逐漸加強的國際自信已構成戰略性的挑戰，就算雙方經常都不同意對付這個問題的方法。

建議呼籲歐盟和美國聯手塑造一個數碼規格環境，包括以普通法來對付壟斷和數據保護，聯手合作檢視外國的敏感投資，以及攜手對付黑客活動。

建議草案同時又呼籲雙方合作發展和分發新官狀肺炎的疫苗，並聯手改造世界衛生組織。

金融時報指出，這份建議草案反映了位於布魯塞爾的歐盟對美國出現新政府充滿樂觀的憧憬，並對跨大西洋關係這些年來的扞格給予北京有機可乘而表達關注。這份建議又支持總統當選人拜登呼籲召開民主高峰會議，認為這份跨大西洋的合作建議，可以成為“全球同一志向新聯盟的關鍵”。

這份建議草案將在12月10日至11日多個領導人會議上提出，文件建議歐盟和美國在2021年上半年召開高峰會議，到時可啟動這份跨大西洋的合作議題。