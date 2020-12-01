馬來西亞與中國南海罕對峙 雙方或決心持久對抗

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下的亞洲海事透明倡議組織（AMTI），日前發布文章，指中國海警船5402號，曾於上月19日駛近一個由大馬與泰國公司協議營運的鑽油台，期間距離不足2海里；大馬遂派出皇家海軍輔助艦“金銀花號”巡邏。數日後，大馬再派出馬來短劍級的瀕海任務艦到附近海域巡邏，並曾於同月24日緊隨中方海警船航行。報道稱，馬來西亞與中國現已在南海議題上進入持久戰，且雙方都表現出更大的決心與對方對抗。

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據光華網今天報道說，中馬南海議題持久戰，專家指雙方表現更大決心對抗。該報道引述外媒指出，中國近年持續擴大在南海的軍事部署，已引起周邊國家警惕，馬來西亞與中國現已在南海議題上進入持久戰，且雙方都表現出更大的決心與對方對抗。

該報道引據《美國之音》消息稱，中國海岸警衛隊5402號船艦上月駛入並停泊於北康暗沙（Luconia Shoals）附近，並先後騷擾大馬鑽井平台與補給艦，而馬方則部署海軍艦艇作為反制，目前，馬方船艦仍持續跟蹤中方艦艇。

據了解，北康暗沙被馬來西亞視為該國經濟海域範圍，而北京當局則一再宣稱擁有這片水域的主權。《美國之音》引述馬國戰略與國際問題研究所外交政策和安全研究資深分析師洛克曼（Shahriman Lockman）的說法指出，中國海警在事件中出現的地點及馬來西亞後續的跟蹤行動格外引人關注，類似事件鮮少發生在距離海岸如此接近之處，“令人感到不安”。

新加坡國際事務研究所高級研究員胡逸山則認為，馬來西亞目前的戰略作法是“採取有效步驟”，持續透過使用該海域來捍衛其主權主張。

據光華網說，中國與大馬在南海南沙群島的南康暗沙存在主權爭議。美國智庫近日指，11月下旬中國海警船曾與馬來西亞多首艦船，在南康暗沙瓊台礁對峙。據報，中方曾警吿附近海域一油井涉非法鑽探。

資料顯示，中國海警船5402號為國產艦船，排水量達4,000噸，而馬來短劍級的瀕海任務艦亦為中國船廠建造，排水量680噸，於今年初交付。

據該報道，南康暗沙位於南沙群島南部，由瓊台礁等眾多暗礁、暗沙和淺灘組成，周邊海域油氣資源蘊藏豐富。2013年，大馬在礁上修建燈標助航設施以宣示主權，後被中國拆除；同年中國對南康暗沙及相關海域的巡航開始常態化。隨後，中馬海警艦在該海域屢起對峙。