馬首流離海外百年後 首回圓明園

中國國家文物局、北京市政府今天在圓明園正覺寺舉行“圓明園馬首銅像畫撥入藏儀式”。英法聯軍後失散的十二生肖之“馬首”銅像，成為首件回歸圓明園的文物。目前十二生肖獸首中，兔首和鼠首收藏於中國國家博物館，豬首、猴首、牛首和虎首現收藏於保利藝術博物館。而龍首、蛇首、雞首、狗首、羊首仍下落不明。

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據中央社今天報道稱，流離海外百年，馬首回歸圓明園展出。中國國家文物局、北京市政府今天在圓明園正覺寺舉行“圓明園馬首銅像畫撥入藏儀式”。英法聯軍後失散的十二生肖之“馬首”銅像，成為首件回歸圓明園的文物。

該報道綜合澎湃新聞、中新網消息，圓明園獸首銅像原為圓明園海晏堂外噴泉的一部分。水池左右是呈扇面八字排開的噴水裝置，分別為十二生肖的人身獸面銅雕。

中央社說，1860年英法聯軍攻入北京，圓明園被搶掠焚毀，12尊獸首從此流失海外。這次入藏圓明園的馬首銅雕是澳門商人何鴻燊在2007年斥資港幣6910萬購得後捐出，之後馬首銅像一直在港澳公開展示。2019年11月，何鴻燊決定將馬首銅像正式捐贈中國國家文物局。

馬首將展於圓明園正覺寺文殊亭中，同時開設展覽，分為圓明重光、萬園之園、馬首回歸3個部分，展覽面積1172平方公尺，共展出文物、照片等共約100件。

中央社說，近年，收回海晏堂十二生肖獸首成為中國民族自尊的表現。中國國家文物局局長劉玉珠表示，馬首歸來“才剛剛破題”。圓明園是首批國家考古遺址公園，全國愛國主義教育示範基地，他期待圓明園講好馬首回歸的“中國故事”。