中國反對美國加大力度阻控中企華爾街上市

美國眾議院本周料通過立法為中資企業在美上市設下更高門檻。對此，中國外交部發言人華春瑩周三稱，中國堅決反對將證券監管政治化的做法，希望美國能夠為外國企業在美國投資和經營提供公平、公正、非歧視的環境，“而不是想方設法設置層層種種的障礙”。美國國會一個跨黨派諮詢機構周二誓言要加大對美國投資中國公司的審查力度，警告稱對中國投資既對投資者構成風險，而且這些資金也可能資助了中國的軍事化，從而給美國構成直接威脅。

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據路透社今天報道說，美國料立法阻礙中資企業在美上市，中國外交部稱堅決反對證券監管政治化。

美國眾議院本周料通過立法為中資企業在美上市設下更高門檻。對此，中國外交部發言人華春瑩周三批評說，“這再次表明美國對中國的公司是採取了歧視性的政策，對中國企業進行政治打壓。”

美國國會助手周二表示，美國眾議院本周料將通過立法，這項立法可能阻止一些中資企業在美國交易所掛牌上市，除非他們遵守美國的審計標準。

眾議院計畫今天周三晚間就“外國公司問責法案”(The Holding Foreign Companies Accountable Act)進行表決，該法案規定如果外國公司連續三年未能通過美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)的審計，將被禁止在美國任何交易所上市。

據路透社稍早報道，美國國會一個跨黨派諮詢機構周二誓言要加大對美國投資中國公司的審查力度，具有影響力的美中經濟安全審查委員會(USCC)稱，來年將密切關注美國私募股權和對衝基金在投資中國方面的動向，稱這是在中國開放金融市場之際的一個合理步驟。

據USCC主席Robin Cleveland稱，“我們要確保他們追求的機會不會直接有悖於我們的國家安全和經濟安全。” 據Cleveland和USCC副主席Carolyn Bartholomew在發布該委員會的年度報告時發表講話。該報告提出中國共產黨的雄心對於美國利益構成日益嚴重的威脅。Bartholomew說，中國已經“變得越來越具有侵略性和敵對性”，Cleveland稱中國“是對我們經濟和安全利益構成獨特而直接威脅的對手”。Bartholomew說，中國正在尋求資金來解決經濟中的結構性問題。

路透社說，USCC的建議不具有約束力，但對美國決策者的影響越來越大。它的一些說法經常遭到北京譴責。

USCC今年強調的諸多建議當中，排在首位的是要國會將互惠作為美中關係立法的基本原則，以確保公平的市場准入與信息的公平獲取，以及記者、外交官與非營利組織人員受到公平的對待。USCC還要求擴大聯邦貿易委員會(FTC)監控國家補助的權限，以及將以經濟、安全與人權為由對中國企業實施的制裁擴大至這些企業的母公司實體。據USCC建議加強對台關係，呼籲國會考慮藉由立法，讓美國駐台灣非官方代表以總統提名、參議院建議與同意的方式產生。

路透社還指，USCC也要求收緊簽證限制以防止技術盜竊，同時呼籲對擔心遭到迫害的香港居民解除入境美國的種種阻礙。