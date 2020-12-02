中國強調保糧 罕與國安掛鉤

據中國農業農村部表示，當前中國糧食產需仍將維持“緊平衡”態勢，而部分耕地被用於種植高收益經濟作物或其他用途，將影響國家糧食安全，要求確保糧食作物的耕作面積。

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據中央社今天報道，中國稱糧食供需緊平衡，不慎將影響國安。中國國務院辦公廳日前印發“關於防止耕地‘非糧化’穩定糧食生產的意見”，農業農村部以“有關負責人表示”方式，在官網刊出答問。據中國農業農村部表示，隨着中國人口數量成長、消費結構不斷升級和資源環境承載力趨緊，糧食產需仍將維持“緊平衡”態勢，而今年突如其來的2019冠狀病毒疾病疫情，也使糧食等大宗農產品貿易鏈、供應鏈受到衝擊。

據這名負責人表示，必須堅持把確保國家糧食安全作為“三農”工作的首要任務，以穩定國內糧食生產來應對國際形勢變化帶來的不確定性。他表示，近年部分地區出現耕地“非糧化”趨勢，一些地方把農業結構調整簡單理解為壓減糧食生產，一些經營主體違規在永久基本農田上種樹挖塘，一些工商資本大規模流轉耕地改種非糧作物等。

為確保糧食安全，中國要求將有限的耕地資源優先用於糧食生產，確保穀物基本自給、口糧絕對安全。據中央社說，中國國務院的“意見”中明確耕地利用優先級，首先，永久基本農田要保障稻穀、小麥、玉米三大穀物的種植面積；其次，一般耕地應主要用於糧食和棉、油、糖、蔬菜等農產品及飼草飼料生產；第三，在優先滿足糧食和食用農產品生產基礎上，適度用於非食用農產品生產。