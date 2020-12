中國研究指新冠病毒源頭在印度 美媒批是新甩鍋

中國一研究機構爆出一項新的研究成果,認為新冠病毒源頭在南亞次大陸,也就是印度和孟加拉國。這是中國在病毒來源問題上先後甩鍋給意大利、西班牙、美國和一些向中國出口冷凍肉類食品國家之後作出的最新一次甩鍋的努力。有觀察批評說,中國甩鍋的特點之一顯然跟中國與被甩鍋的國家的關係好壞有關。這次甩鍋印度應該跟印中軍事對抗有關。

據美國之音報道稱,中國甩鍋出新招,病毒源頭在印度。

該報道說,去年12月,距今大致一年的時候,中國突然爆發武漢肺炎,也就是今天所說的新冠病毒疫情。疫情後來很快從中國蔓延至全世界,造成了一場全球性的大災難。迄今已經有大約6300多萬人感染,近150萬人死亡。國際社會要求對中國病毒源頭進行獨立調查,並要向在疫情爆發初期刻意隱瞞疫情並造成拖延累計全世界的中國政府追究責任。

為了擺脫被全球追責,甚至被索賠的難堪局面,中共最高當局策畫了一系列推脫責任的應對之法,先後甩鍋給意大利、西班牙、美國等。但是,這些行動都因太過荒唐而無疾而終。

這次把病毒源頭歸於印度和孟加拉國的研究是中國科學院上海生命科學研究小組進行的。其研究報告發表在11月17日的醫學期刊《柳葉針》上。這份報告的名稱是Sars-CoV-2在人類宿主中的早期秘密傳播和進化(The Early Cryptic Transmission and Evolution of Sars-CoV-2 in Human Hosts)。

據該報道,他們採用的分析方法是,病毒DNA在進行複製過程中會產生非常微小的變化,利用親緣分析法和觀察DNA突變情況,就可以找到突變程度最小的病毒樣本,樣本所在的地方可能就是病毒的源頭。該小組首先把中國排除在被懷疑對象之外,而是鎖定美國和澳大利亞等八個國家為可疑的病毒來源國。研究發現,印度和孟加拉國的病毒突變程度最小,因此那裡應當就是病毒源頭。這8個被懷疑為病毒源頭的國家是:美國、澳大利亞、意大利、俄羅斯、希臘、捷克、印度和孟加拉國。

據報告認為,印度和孟加拉都與中國相鄰,因此武漢的病毒很有可能是從這兩個南亞國家傳來的。

報告還指出,病毒在進入中國之前,可能已經傳至歐洲,所以全球病毒大流行是不可避免的,而武漢只是這一病毒全球傳播過程中的一個環節。中國官媒最近一直不斷發表報道稱,輸入型感染病例主要來自進口的冷凍肉類產品,其中就包括印度、俄羅斯、挪威、印度尼西亞、巴西、新西蘭、厄瓜多爾等。這些國家也因此成為中國科學家懷疑的目標。

據觀察家指出,中國甩鍋的特點之一顯然跟中國與被甩鍋的國家的關係好壞有關。美國是國際“反華勢力”的領頭羊,也是在這次病毒大流行中要向中國追責的主要推動者。所以,美國也就成為中國甩鍋的第一目標。今年3月,中國外交部發言人趙立堅今就在美國社交平台推特上發推指責美軍把病毒帶到了武漢,還指稱美國軍方實驗室從事相關病毒研究,並導致泄露,造成了病毒大流行。他還要求美國給世界一個解釋。據觀察家說,這次甩鍋印度應該跟印中軍事對抗有關。印中兩國在喜馬拉雅山邊界地區的軍事對抗已經持續了半年多,並發生了流血衝突。目前邊界局勢依然相當緊張。

據美國之音說,中國外交部發言人華春瑩周一說:“在溯源問題上,中方本着開放、透明、負責任的態度,率先同世衛組織開展科學合作。世衛組織也向中方提供了全球新冠病毒溯源的研究進展,有關合作正在穩步推進,雙方保持着密切交流和溝通。”中國外交部另外一個發言人趙立堅重申,中國雖然最早發生疫情,但並不一定是病毒源頭。中國認為,確定病毒源頭“是一個負責的科學問題,“需要全世界科學家們的共同努力。