中美貿易第一階段協議 拜登說先不撤

美國《紐約時報》周三(2日)刊出美國總統當選人拜登的訪問。拜登一改競選時撤銷對中國25%關稅的承諾，稱就任後不會立即撤銷總統特朗普對中國實施的關稅，也不會立即撤銷中美第一階段貿易協議。

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據自由亞洲今天報道，拜登稱不即時撤對華關稅，並要與盟友站於同一陣線。消息說，美國《紐約時報》周三(2日)刊出美國總統當選人拜登的訪問。拜登一改競選時撤銷對中國25%關稅的承諾，稱就任後不會立即撤銷總統特朗普對中國實施的關稅，也不會立即撤銷中美第一階段貿易協議。據拜登表示，他首先會全面審視現時跟中國的協議，並諮詢美國於亞洲和歐洲的傳統盟友，制定連貫的策略。他認為，最好的對華策略是與盟友站於同一陣線。

據拜登還表示，他的對華貿易目標，是尋求真正能夠取得進展的貿易政策，應對中國竊取知識產權、傾銷商品、非法補貼企業和強制技術轉移的行為。據拜登指，對付中國先要有影響力，例如透過制定兩黨對美國工業政策的共識。

自由亞洲說，根據中美第一階段貿易協議，中國同意於2020年和2021年購買最少價值2,000億美元的美國商品和服務。協議同時保留美國對2,500億美元中國商品的25%關稅，以及中國對1,000億美元美國商品的報復關稅。